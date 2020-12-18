Володина рассказала, кого ждут истинные «подарки судьбы»

Популярный российский астролог Bacилиca Boлoдинa поделилась свежим гороскопом.

Она назвала самые удачливые знаки зодиака, которым повезет уже в первой половине 2021 года.

По словам астролога, везение, удача и выигрыши станут их преимуществом. При этом особенно крупно повезет представителям трех знаков.

Одним из них стали Стрельцы. Их, по словам Володиной, ожидает скачок в карьерном росте, повышение на работе, или смена деятельности на более прибыльную. Астролог подчеркнула, что год Быка – это время для решительных действий, когда не стоит медлить в принятии решений.

Вторым счастливчиком будут Весы. Астролог рассказала, что рожденным под этим знаком стоит отбросить все сомнения и решиться на серьезные шаги. Например, финансовое вложение в недвижимость, бизнес или самого себя. По ее словам, все денежные риски с легкостью приведут к желаемой цели, а неожиданные подарки судьбы будут ждать уже в начале нового – 2021 – года.

Третьим знаком зодиака стал Скорпион. Для его представителей первое полугодие 2021 года будет спокойным временем – удастся обдумать бизнес-планы и сферы, в которых получится обогатиться. Однако, предупреждает Володина, от крупных покупок стоит воздержаться или перенести их на конец 2020 года.

«Вероятность выиграть в лотерею у вас близка к 85%, пробуйте, дерзайте», – заключила астролог.