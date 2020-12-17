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Какие знаков зодиака живут дольше всех

Профиль2 часа назад
Фото: depositphotos

Долголетие зависит от здоровья. Но не все из трех знаков зодиака, представители которых живут рекордно долго, могут им похвастаться.

Чаще дело в свойственных им чертах характера, которые восполняют скромные природные данные.

Дева

Это в полной мере справедливо для Дев. Редко обладая сильным здоровьем от природы, они тщательно следят за ним. Это позволяет предупреждать многие серьезные недуги. В итоге представители этого знака живут долго и прекрасно себя чувствуют.

Козерог

Козерогов выручает их прагматичность. Они планируют свою жизнь на долгие годы вперед. И чтобы все успеть, они следят за здоровьем. Ведь от хорошего самочувствия зависит продуктивность каждого их дня.

Овен

Выбиваются из этого ряда Овны. Они от природы, напротив, обладают крепким здоровьем. Помимо этого, переживать невзгоды им помогает огромный запас энергии. Если представители этого знака откажутся от вредных привычек, то они вполне могут прожить рекордно долгую жизнь.

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