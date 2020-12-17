Самые неудачные места для хранения денег

Для того, чтобы деньги всегда водились в доме, нужно с ними правильно обращаться.

Для этого стоит не только выбрать правильный кошелек, но и подобрать хорошее место для их хранения. Если вы не складываете деньги в банковский счет, вы наверняка прячете их дома. При этом многие не знают, что даже в вашем собственном жилище есть неудачные места, из-за которых вы можете попрощаться с доходами.

Коридор

С точки зрения безопасности это место подойдет идеально, так как злоумышленники редко воруют что-то из коридора, потому что сразу идут в другие проверенные места. Однако согласно приметам, деньги нужно хранить как можно дальше от входной двери, иначе они будут утекать.

Книги

Этот способ хранения денег очень ненадежный, так как во многих фильмах показывают подобные тайники. Считается, что можно хранить прятать купюры в книгах с позитивным концом, а в грустных произведениях этого делать не стоит. При этом, с точки зрения безопасности такой способ все еще считается ненадежным.

Бачок унитаза

Еще одно популярное место для хранения купюр, но хранить их в воде – плохая примета. Согласно ей, вода не является надежной средой для ваших сбережений. Чем чаще в месте меняется жидкость, тем быстрее деньги будут утекать из вашего кармана.

За зеркалом

Мало того, что воры в первую очередь прощупывают все зеркала и картины, так еще и примета гласит, что это место – одно из самых неудачных. Дело в том, что зеркала считаются проводниками в мир злых духов, поэтому с ними связано множество суеверий. Ваши сбережения будут в опасности, так как злые духи смогут повлиять на ваши финансы через зеркала.

В диване

Некоторые люди оставляют свои сбережения в складках дивана или кресла, но эти предметы считаются местом для отдыха, а деньги «любят» труд. Возможно так вы обезопасите свои сбережения, но привлечь новые купюры в дом вы так не сможете.

Алевтина Кузнецова