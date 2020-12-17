Топ-5 знаков зодиака, которые видят вещие сны

Представители пяти знаков зодиака видят вещие сны. Одни этим умело пользуются, а другие – забывают о пророческих ночных явлениях. Об этом рассказала биоэнерготерапевт Александра Харрис.

Люди, которые родились под этим знаком, наделены особой чувствительностью. Их сны напрямую связаны с психологическим состоянием. Если Раки встревожены, то им снятся яркие и красочные сны. Ночные видения, как правило, помогают определиться с выбором или показывают, как избежать неприятностей.

У Близнецов есть удивительная способность, они могут в мельчайших деталях запоминать свои сны. Это связано с тем, что их явления подсознания очень выразительны и ярки. Порой во сне к ним приходят некие люди-вестники и сообщают, что ждет их в будущем.

Все о чем думаю весы, приходит к ним во снах. Также люди, рожденные под этим знаком, могут встречать во снах тех, с кем они только познакомятся в ближайшее время. Весам советуют чаще анализировать свои сны, чтобы научиться делать правильный выбор с их помощью.

Этот знак зодиака часто во сне видит полезные инструкции на будущее. Главное, научиться их применять в жизни. Сон может подсказать Стрельцам путь по карьерной лестнице, звезды советуют им быть внимательными со сновидениями.

Водолеи считаются настоящими предвестниками новой эры. Свои вещи сны они практически не запоминают, но в реальности часто встречаются с явлением дежавю. Чтобы по-настоящему предугадать судьбу, им нужно обращать внимание на все детали во снах.