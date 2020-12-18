Психолог назвала главную ошибку при подготовке к Новому году

Психотерапевт из Лондона, специализирующийся на самооценке и отношениях, Руайри Стюарт уточнила, что в это время года главное — не переоценить свои возможности, ведь в погоне за совершенством можно упустить самое главное.

«Перфекционизм можно охарактеризовать как постановку невероятно высоких стандартов и ожиданий, — говорит она. — Это образ мышления, когда вам хочется "все или ничего". Если покопаться, такими людьми движет не стремление к совершенству, а страх провала».

Не имеет значения, обернуты подарки идеально или нет, обвязаны ли они бантом. По мнению эксперта, праздничный период должен запомниться всем весельем, теплом и счастьем в кругу любимых.

«Перфекционисты возлагают на себя нереально высокие ожидания, — говорит Руайри. — Они также склонны игнорировать тот факт, что эти стандарты недостижимы, нереалистичны и во многих отношениях иррациональны, что вызывает разочарование. Они быстро находят недостатки и чрезмерно самокритичны, склонны откладывать дела на потом из-за страха потерпеть неудачу. Это может создать дополнительные проблемы, ведь вы все равно все сделаете, но в последнюю минуту».

Психолог считает, что таким людям непросто справиться с излишним беспокойством, но выходы всегда есть. Во-первых, нужно осознать, что идеал недостижим.

«Позволяя событиям, людям и вещам быть несовершенными, вы впускаете в свою жизнь элемент чуда», — говорит специалист.