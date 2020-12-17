Как просить помощи у покойного родственника

Считается, что после смерти человек все еще остается связан со своими родственниками и близкими ему людьми.

Его душа может приходить к ним, предупреждать о предстоящих опасностях и оберегать. С усопшим близким человеком можно связаться и попросить у него помощи в различных делах, но иногда он и сам приходит к тем, кто остался в мире живых.

Как понять, что вас оберегают

Если у вас существует особая связь с погибшими родственниками, вы наверняка ее почувствуете. Вы никогда не увидите своего родственника, но незримо его душа всегда будет стоять за вами.

Если у вас были случаи, когда рядом с вами падал тяжелый предмет, а вы только что отошли от него или бывали серьезные происшествия, из которых вы выходили без серьезных травм, то это значит, что вас оберегает усопший. Он подталкивает вас к тем решениям, которые спасают жизнь.

Иногда это может влиять на ваши решения в бытовых ситуациях. Например, вы собираетесь куда-то пойти, но в последний момент откладываете или вам что-то мешает. Так вас тоже уберегают от опасности.

Как попросить помощи

Души покойников могут помогать и в других ситуациях. Например, их часто просят те люди, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации или те, кто тяжело болен.

Для этого вам нужно прийти на могилу к покойному с цветами и едой, разложить их, а после поговорить с усопшим. Важно это делать не вслух, иначе вас могут услышать другие души. Так вы можете потревожить других покойников, которые не будут рады вашему визиту.

Однако, есть и другая сторона медали. Не стоит слишком часто приходить и просить помощи у души близкого родственника. Иначе он заберет человека в свой мир. Просить помощи нужно только у кровных родственников, с которыми у вас не было конфликтов, и у тех, кто прожил счастливую жизнь. Если перед смертью покойного сопровождали беды, то он поделится ими с живым человеком.

Алевтина Кузнецова