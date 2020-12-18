Три знака зодиака, которым не везет с деньгами

Многие люди умеют экономить – там, где это нужно.

Как правило, они застрахованы от серьезных финансовых проблем. Однако другие сорят деньгами, и астрологи заявляют, что в этом вопросе имеет значение знак зодиака.

По словам экспертов в области гороскопов, некоторые знаки зодиака могут рассчитывать на светлое финансовое будущее, а другим стоит копить на него прямо сейчас, потому что им будет сложно сохранить состояние. Астрологи рассказали о трех знаках зодиака, которые, по их мнению, никогда не разбогатеют.

К таким относятся представители знака Льва. У них, рассказывают специалисты, есть одно положительное качество, которое может обернуться против него. Люди этого знака зодиака любят помогать родным и близким. Кроме того, они с охотой делают другим подарки и любой ценой готовы позаботиться о благополучии своего окружения. «Неудивительно, что у Льва вечно нет денег», – заключают астрологи.

Они также обращают внимание и на Стрельцов. Такие люди, говорят эксперты по гороскопам, любят веселиться. Например, жить в постоянных путешествиях. И хотя люди под знаком Стрельца регулярно проверяют свой счет, деньги все равно таят, а число мест для посещения только растет.

Кроме того, не суждено разбогатеть и Близнецам, утверждают астрологи. Представители этого знака достаточно организованы и умеют экономить, однако им также нравится идея быстро «сколотить» целое состояние. Поэтому Близнецы часто идут на риски, пытаясь получить как можно больше средств в кратчайшие сроки. Однако это чаще всего это не приводит к успеху.