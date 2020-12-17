Сила, которой Всевышний наделил Стрельцов

Не каждый знак зодиака может похвастаться такой суперспособностью – умением понимать, а главное – принимать мир и других существ такими, какими они являются.

А именно этой способностью обладает Стрелец, в этом его скрытая сила, овладев которой, он может достичь очень многого. Но это не единственная сильная сторона этого знака.

Стрелец обладает феноменальной памятью и способностью к аналитике – он может видеть причинно-следственные связи и, основываясь на этом, строить свои гипотезы и предположения. Это помогает принимать решения – уходить до начала сложных ситуаций, вмешиваться, когда еще не поздно, предлагать идеи. Главное – быть в контакте с этой способностью и не позволять другим сбить себя с толку.

А еще силу этому знаку придает умение быть честным и порядочным, желание отстаивать правоту. Дело в том, что любая ложь или помощь нечестным и нечистым на руку людям забирают ресурсы, но Стрелец может не опасаться такого развития событий – он честен сам и чувствует обман других, сторонится его.

В Стрельцах горит огонь, а это значит, что вокруг них будут собираться люди, которым захочется «погреться». А если представитель этого знака захочет делиться своими идеями, собирать единомышленников и друзей, последователей будет много. Стрелец – прирожденный духовный лидер – тот, кто поведет в бой за важные ценности, за идею. Главное, чтобы дело было «правое», на другие он не согласится.

Умение любить жизнь и радоваться каждому дню так же даровано Стрельцу свыше. Зачастую он оптимист, всегда ищет хорошее в ситуации и старается не замечать плохого. Даже очень серьезные жизненные испытания не дают ему отчаяться и опустить руки, что может вызывать восхищение окружающих. В сложных ситуациях Стрелец может мобилизоваться, сосредоточиться и направить весь свой ресурс на созерцание, понимание и решение той ситуации, которая возникла, даже если это будет очень тяжело и потребует нестандартных решений, он справится. А окружающие могут при этом даже не догадываться, какая борьба происходит у них на глазах.

Диана Сабитова