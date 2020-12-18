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Как по рукам определить абьюзера

Вечерняя Москва2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва

Хиромант Иван Громов утверждает, что достаточно просто взглянуть на руки человека, и можно будет увидеть кого стоит обходить стороной.

По словам эксперта, наибольшую опасность представляют люди, чей большой палец походит формой на луковицу. Также он рассказал, что стоит подвергать сомнению репутацию тех людей, у которых на пальцах сильно выступают суставы. По мнению Громова, это первый признак неуравновешенной личности.

Третий признак тирана — «палец Юпитера», которым является очень сильно развитый указательный палец.

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