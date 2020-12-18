Экстрасенс Дарья Миронова: «2021 все исправит»

В конце февраля нас ждет третья волна коронавируса, такое предвидение случилось у экстрасенса Дарьи Мироновой. Но она будет не такая сильная, как первая и вторая волны, предсказывает ясновидящая.

Дарья дала свой прогноз на 2021 год, рассказала о знаках, которые вселяют надежду.

— Цифры 2 и 1 обладают особой силой, из них образуется 21 — число совершенства. Опираясь на эти знаки, мы можем говорить о том, что будут позитивные перемены. 2021 год все исправит. Нужно принять во внимание и то, что предстоящий год белого цвета, рекомендую отдавать предпочтение белым, серебристым и светло серым оттенкам.

Дарья Миронова относится к предсказателям, которые не придают большого значения магическим атрибутам. Различными гаданиями можно заниматься, и не имея дара предвидения. Всем русским языческим обрядовым премудростям при желании можно научиться, отмечает Дарья.

Она считает, что истинные способности закладываются в человеке с рождения и, как правило, передаются по наследству, а дар ясновидения может открыться сам в свое время. Именно так с Дарьей и произошло в 10 лет, и, конечно же, у нее есть своя родовая история.

Кстати, жизнь Дарьи не лишена и магических атрибутов. В ближайших планах экстрасенса провести трансляцию новогодних святочных гаданий, где она будет показывать и рассказывать о секретах гадалок, которым ее в свое время обучила бабушка.