Звезды дадут энергию для новых дел — гороскоп на 18 декабря

4-5 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Водолее дают энергию для новых дел, участия в коллективном проекте или работы на личное будущее.

Наряду с физической активностью, приветствуется коммуникабельность, дружелюбие, любознательность, смелое мышление, готовность осваивать на постоянной основе новые инструменты и технологии, внедрять плоды научно-технического прогресса. Подходящий момент для тренинга, эксперимента, расчистки территории, корпоративной деятельности, изобретательства. К новаторам и генераторам идей могут подключиться те, кто ранее был пассивен, ждал первых результатов и официального одобрения.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам отдать предпочтение работе на собственное или коллективное будущее. Усилия, предпринятые в этом направлении, не останутся незамеченными и однажды дадут вам тот шанс, которого вы заслуживаете. Не обязателен старт с нуля: если вы уже выбрали направление действий, вам остается лишь развивать его. Одновременно, стоит поддерживать деловые и романтические связи за рубежом.

Телец

Тельцам стоит потратить день на адаптацию к новым условиям. Если это долгий процесс, можно сделать один шаг: даже малый труд не пропадет даром. При этом звезды советуют отказаться от привязки к старым шаблонам, так как ситуация развивается по принципу «никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь». Вам может неожиданно пригодиться опыт приключений, исследований или общения на иностранном языке.

Близнецы

Близнецам не стоит сидеть без дела и ограничивать кругозор привычным мирком. Сегодня небеса поощряют динамику, любознательность, интерес к прогрессу и нестандартное мышление. Также, вам лучше не оставаться в одиночестве и быть дружелюбнее по отношению к тем, кто рядом: осваивать новые горизонты удобнее в компании. В процессе совместной акции или путешествия можно завести друзей в другой стране.

Рак

Сегодня и мелкие неприятности, и оригинальные возможности будут встречаться Ракам в непривычные моменты и в неожиданных местах. Ситуация заставит быть изобретательнее, мыслить нешаблонно. Решение текущих проблем зависит от вашей готовности взаимодействовать с людьми. Если вы общительны и дружелюбны, приключения помогут вам завести друзей или обменяться полезными услугами со случайными знакомыми.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам откликаться на неожиданные предложения (в том числе, из-за рубежа), поддерживать партнерские и личные связи в новом формате. Не стоит опасаться непривычных жестких условий: если вы честно их соблюдаете, вам ничто не грозит. Ценный подарок дня - обратная связь: все недоразумения и взаимные претензии будут преодолены в процессе совместной работы, игры или переговоров.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам активнее вникать в свои новые обязанности. День способствует наработке мастерства, изобретательности, ловкости и расторопности, получению срочных услуг, освоению новых инструментов. В зависимости от ситуации, можно энергичнее заняться домом, уделить больше времени питомцам, потренироваться в помощи друзьям, в полезных медицинских, программных или технических приемах.

Весы

Сегодня любая неожиданная история обернется для Весов удачно. Многим Весам придут на помощь друзья, соседи, попутчики или партнеры. Активные Весы сами успешно преодолеют непредвиденные трудности, что поднимет их дух, укрепит веру в творческие, спортивные, игровые, деловые и другие возможности. Сработает оригинальный ход в любви. Весы-родители порадуются первым успехам детей в новом направлении.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше не бороться с обстоятельствами, а подстроиться под новые требования, начать менять свой дом, быт или привычки. Звезды подсказывают, что для этого вы можете использовать собственные навыки, которые оттачивали в последнее время, или найти помощников. Вас охотно примут в компанию или поддержат дома - но отношения будут строиться на дружеской взаимопомощи и обмене услугами.

Стрелец

Стрельцам звезды подсказывают, что сегодня хороший день для поездки, личной встречи, поддержки дружеских и деловых связей. Он подходит для прицельной разведки, пробной игры или «предварительного забега». Можно положиться на судьбу и не слишком беспокоиться о правильности своего поведения: вы сделаете ровно то, на что способны в данный момент, все нужные слова будут сами слетать с вашего языка.

Козерог

Козерогам звезды советуют использовать этот день для небольших экспериментов, поле для которых создадут обстоятельства и личные интересы. Жизнь может подсказать вам оригинальный бизнес-ход, неожиданное бытовое, техническое или кулинарное решение. Желательно иметь в виду финансовую сторону дела и помнить о «цене вопроса». Возможна покупка нового инструмента или приспособления, мелкой электроники.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям попробовать свои силы в новом направлении, при этом не шагать слишком широко. О выборе главной цели и генеральной линии большинству Водолеев беспокоиться уже не придется, но многим представителям знака все еще может не хватать уверенности в себе, душевного подъема, счастливого знака или благословения. Эту проблему поможет решить поддержка со стороны старого друга.

Рыбы

Сегодня Рыбам имеет смысл немного поработать на общее благо. Это подходящий момент для помощи друзьям, коллегам или домочадцам, для пробного шага в сфере волонтерства, участия в социальном эксперименте. Начинать собственные проекты нежелательно: вы можете оказаться слишком глубоко вовлечены в чужие дела, вынуждены действовать по неудобным вам правилам или по новым «сырым» небезопасным шаблонам.