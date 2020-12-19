Боги любви подтолкнут вас к счастью — любовный гороскоп на 19 декабря

Сегодня одни знаки смогут укрепить отношения, а другим придется расстаться.

Овен ‌‌

Возможно, сегодня Овнам выпадет роль миротворца. Однако постарайтесь не брать на себя слишком много обязательств при примирении с пассией, чтобы не испытать стресс из-за трудностей их выполнения. Налаживание личной жизни принесет новые впечатления одиноким Овнам.

Телец

Звезды подсказывают Тельцам, что успешнее определиться в приоритетах личной жизни вам поможет нестандартный подход к сфере личных взаимоотношений. Если вы пока одиноки, поспешите воспользоваться шансом начать новые отношения с коллегой-новичком.

Близнецы

Если вы попробуете посмотреть на объект своей страсти немного другим взглядом, то можете сделать серьезный рывок в налаживании отношений. Одинокие Близнецы могут получить предложение от представителя противоположного пола, на которое, скорее всего, согласятся.

Рак ‌‌

Если вы не стабилизируете свою эмоциональную сферу, то личная жизнь в этот день может подвергнуться испытаниям и серьезным переменам. Одиноким Ракам звезды советуют воздержаться от большой траты денег на развлечения с представителями противоположного пола.

Лев ‌‌

Текущее положение планет говорит, что за отношения с любимым человеком Львам сегодня опасаться не стоит, так как ваше взаимопонимание позволит преодолеть любые события. Для одиноких Львов не исключена борьба за внимание представителей противоположного пола.

Дева ‌‌

Не исключено, что всплеск переживаний может негативно повлиять на самочувствие Дев. В свою очередь это может спровоцировать нервозность в общении с пассией. Если вы пока одиноки, ждите кардинальных перемен в отношениях с потенциальным избранником.

Весы ‌‌

Сегодняшний день для Весов может оказаться довольно непростым, но весь ваш накопленный жизненный опыт и мудрость снизит остроту отношений со второй половинкой. Для одиноких Весов многие встречи в этот день могут оказаться впоследствии более значительными, чем покажется вначале.

Скорпион

Если в этот день Скорпионы будут достаточно благоразумны, их личная жизнь может быть вполне счастливой и перспективной. Смотрите в будущее оптимистично и не забывайте о романтике в отношениях с пассией. Одиноким Скорпионам стоит повысить самооценку.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит помнить, что, изменив себя, они могут изменить этим самым все вокруг себя, в том числе нормализовать отношения с пассией. Обратите внимание на свои недостатки, но не будьте слишком критичны. Одинокие Стрельцы проявят умеренность в желаниях.

Козерог

Возможно, что Козероги неожиданно для себя могут ощутить желание завести отношения на стороне. Это может серьезно осложнить личную жизнь и даже привести к распаду существующего союза. Если вы пока одиноки, старайтесь почаще контактировать с интересующим вас человеком.

Водолей

Если сегодня вы готовы согласиться с тем, что ваш союз изжил себя, то это только пойдет вам на пользу и откроет дорогу к новой любви. Одинокие Водолеи могут положить начало новым, счастливым и прочным отношениям с достойным и привлекательным человеком.

Рыбы ‌‌

Взаимопонимание со второй половинкой может быть несколько затруднено из-за того, что Рыбы вынуждены отвлекаться на решение различных проблем. Одинокие Рыбы, укрепив уверенность в своих силах, смогут взяться за осуществление своих смелых замыслов по поиску любви.