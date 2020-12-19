Судьба подкинет головоломку — гороскоп на 19 декабря

5-6 лунные сутки. Утром аспекты Луны в Водолее приглашают к активности и советуют не откладывать мелкие насущные дела (тренировки, поиски, поездки, учебу, обмен знаниями и мнениями).

Уже к полудню уменьшится тонус, снизится прежний интерес, уйдут с радаров нужные люди или закроются пути. Атмосфера второй половины дня будет романтичной и интригующей, благодаря взаимодействию Луны в Рыбах с Венерой и Ураном. В это время можно рассчитывать на приятное времяпрепровождение, мини-находки и подарки, но не стоит надеяться на полную ясность, честность и точность. Это время ностальгии, музыки, любви и близкой дружбы.

Овен ‌‌

Сегодня звезды советуют Овнам не откладывать на вечер контакты с друзьями и зарубежными знакомыми, обсуждение деталей, связанных с учебой, путешествием, коллективными делами, научно-исследовательской и общественной деятельностью. К вечеру логику подменят эмоции, деловые планы заслонит любовная романтика. Возможна путаница в чувствах и симпатиях, финансовая ошибка или неясная ситуация с деньгами.

Телец

Важными мелочами - особенно, связанными с карьерой или профессией - Тельцам сегодня лучше заниматься в первой половине дня. Это не самый удачный момент для обсуждения серьезных вопросов, но вы можете уточнить детали или услышать чье-то интересное личное мнение. Вечер хорошо посвятить ностальгии, романтике, свободному творчеству или общению с давними друзьями (лучше, если они будут женского пола).

Близнецы

Свою общительность и любознательность Близнецам хорошо утолять утром. Это лучшее время для дистанционного урока, диалога с репетитором, общения с носителем чужой культуры или языка. Звезды советуют осваивать и разговорную лексику, и специальную терминологию: пока неясно, что пригодится больше. Вечером стоит избегать старых любовных иллюзий и быть аккуратнее с денежной стороной личных отношений.

Рак ‌‌

Ракам стоит приберечь выражение своих тайных эмоций до второй половины дня, но при этом не слишком надеяться на идеальное понимание с их адресатом. Если вы сами нуждаетесь в эмоциональной подпитке, то к вечеру ее получите - но не исключено, что при этом слегка запутаетесь в своих ощущениях. Первую половину дня хорошо посвятить общению с коллегой, который по совместительству является вашим другом.

Лев ‌‌

Сегодня звезды рекомендуют Львам не медлить с переговорами или уроками, и не затягивать их. Хорошо уложиться в первую половину дня: в этот период более вероятна адекватная обратная связь от нужных вам людей. Вечером верх начнут чаще брать эмоции, воспоминания и смутные ощущения. Вы можете оказаться во власти любовного дурмана. Везение будет случайным: неожиданные финансовые удачи, мелкие находки.

Дева ‌‌

Девам стоит начать день с обсуждения рутинных мелочей, которые касаются лично их или домочадцев (включая домашних питомцев). Не стоит откладывать уточнение хояйственных, служебных и медицинских деталей, вопросов связи и программного обеспечения. Упустив момент, вы можете пожалеть, так как вечером вам станет не до рутины: ваше внимание поглотят любовные, развлекательные или финансовые нюансы.

Весы ‌‌

Начало дня внушит Весам оптимизм, но во второй половине суток не исключены мелкие затруднения. Планы и договоренности смешает небольшая путаница, новые обстоятельства создадут некоторый дискомфорт. Возможны легкие недомогания, недоразумения с деньгами, лекарствами, питанием или косметикой, проблемы с ожидающими внимания питомцами. Поездки, прогулки и важные личные контакты предпочтительнее утром.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит обсуждать важные темы: возможно недопонимание или слив беседы не в то русло. Но вам лучше не уходить от общения в целом, чтобы не прослыть некомпанейским человеком. «Отвести душу» поможет вечер. Он подходит для ухода в мир мечтаний, воспоминаний, пассивного созерцания, во вселенную любви, кино или музыки. Рекомендуется внимание в денежных расчетах, особенно, валютой.

Стрелец

Высказывать свое персональное мнение (а также связываться с нужными людьми, учиться, искать информацию) Стрельцам сегодня следует утром. С каждым часом шансы быть услышанным или узнать новости будут таять. На вечер можно запланировать интимное свидание или домашнюю вечеринку. При этом вам не стоит навязывать близким, друзьям и партнеру свои вкусы, а о своих чувствах лучше говорить лишь намеками.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит откладывать начатое до вечера: к середине дня будет утрачен шанс продолжения или утерян энтузиазм. Лучше не медлить с покупкой необходимого и тестированием купленного, с насущными домашними хлопотами. Вторая половина дня - время романтики, тайных чувств и надежд, сомнений и заблуждений. Можно приятно провести вечер, если не придавать ничему значения и жить моментом.

Водолей

Водолеям лучше начать день с немедленного исполнения своих желаний или пары срочных дел. Не стоит затягивать беседу, поездку, поиск, учебу, тренировку. После полудня спадет активность, исчезнет интерес или закроется путь. Вторая половина дня обещает интригующие находки и случайные приятные покупки. Авторами таинственного подарка могут быть друзья или близкие, не исключен романтический подтекст.

Рыбы ‌‌

Утром Рыбы зависимы от людей или обстоятельств. Чужое мнение (родителей, начальника, партнера, врача) может стать важнее собственного. Вечер позволит им опереться на личный вкус, собственные чувства и ощущения, что не сделает их менее уязвимыми. В романтичной интригующей атмосфере вечера многие Рыбы незаметно угодят в ловушку, попадут под очарование чужой культуры, идеи, музыки, мечты или любви.