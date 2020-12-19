Вы теряете время впустую — финансовый гороскоп на 19 декабря

Сегодня вы можете понять, что очень долгое время шли не той дорогой.

Овен ‌‌

Овны в этот день почувствуют сильную тягу к знаниям. Используйте это время для того, чтобы закрыть пробелы в своих профессиональных знаниях. Также это благоприятное время для тех, кому приходится работать вахтовым методом или кто находится в это время в командировке. Хорошо пойдут дела и тех, кто работает дистанционно, с использованием возможностей интернета.

Телец

Тельцы в этот день будут способны принимать правильные решения в острых ситуациях, когда нельзя долго медлить и раздумывать. Во всем полагайтесь на подсказки своей интуиции и тогда не ошибетесь. Это хорошее время для работников банков и страховых агентств. Удача сопутствует тем, кому по роду работы приходится оперировать чужими денежными средствами.

Близнецы

Близнецы сегодня смогут успешно проявить себя в любой групповой деятельности. Вы сможете лучшим образом проявить себя на публике, при сдаче экзаменов, выступлениях, чтении докладов. В первой половине дня могут быть неприятности у тех, кто работает в банковской системе или является материально ответственным лицом. В конце дня – благоприятное время для обслуживания клиентов.

Рак ‌‌

С утра у Раков могут быть какие-то сбои в работе, особенно если эта работа касается делового партнерства или обслуживания клиентов. Вы не можете быть вполне уверены, что данные вам обещания будут точно исполнены. Не исключены нарушения в договорных обязательствах. Вторая половина дня складывается намного успешнее. Улучшатся отношения с начальством и коллегами.

Лев ‌‌

В первой половине дня Львам придется столкнуться с мелкими сбоями рабочего ритма, связанными, прежде всего, с техническими проблемами. У офисных служащих могут быть зависания в работе компьютера или отказы в работе офисной техники. Вторая половина дня будет связана с активизацией творческого потенциала вашей личности. Хорошее время для публикации резюме в интернете.

Дева ‌‌

Девам в первой половине дня звезды не советуют вступать в контакт с вышестоящим руководством без крайней на то необходимости. Особенно это касается высказывания предложений по совершенствованию каких-то элементов в работе – сейчас начальство не готово будет вас услышать и может с раздражением реагировать на ваши просьбы. Вторая половина дня благоприятствует составлению отчетов.

Весы ‌‌

У Весов могут осложниться отношения с деловыми партнерами. Не следует никому делегировать свои обязанности – в этом случае ваша работа может потерпеть неудачу. Не допускайте отставания от графика работы – наверстывать будет намного труднее. Вторая половина дня напротив, благоприятствует деловым контактам. Вы сможете повысить квалификацию за счет интенсивного обмена мнениями.

Скорпион

Первая половина дня складывается неблагоприятно для Скорпионов, проходящих курсы платного обучения с целью повышения квалификации. Не следует полагать, что полезные знания легко к вам придут. А вот для профессиональной деятельности день складывается благоприятно. Вы сумеете повысить уровень профессионального мастерства и успешно справиться с поставленными задачами.

Стрелец

Стрельцы сегодня в первой половине дня не застрахованы от убытков. Основная причина материальных потерь может быть связана не с вашей деятельностью, а с действиями других людей, которые могут нанести вам ущерб. Например, по дороге на работу ваш автомобиль может повредить другой водитель. Вторая половина дня будет связана с усилением ваших талантов и способностей.

Козерог

У Козерогов основной проблемой дня может стать напряжение в отношениях с некоторыми коллегами по трудовому коллективу. Возможно, могут произойти взаимные обвинения с коллегами. Это создаст нездоровую психологическую атмосферу, и не будет способствовать повышению производительности труда. Вторая половина дня благоприятствует тем, кто имеет несколько источников дохода.

Водолей

Водолеям в первой половине дня звезды не советуют браться за новые дела, в которых вы пока плохо разбираетесь. Столкнувшись с нестандартными ситуациями вы не сможете правильно сориентироваться. В результате много времени может быть потеряно впустую. А вот во второй половине дня, напротив, хорошее время для работы и обмена опытом с коллегами.

Рыбы ‌‌

У Рыб в первой половине дня могут быть сложности в работе, связанной с недвижимостью. Работники агентств по сделкам с недвижимостью могут потерять перспективного клиента, что приведет к срыву сделки. Осложняются дела у тех, кто работает в сфере коммунальных и городских услуг. Вторая половина дня повышает ваши шансы на карьерное продвижение.