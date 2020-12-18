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Украинский астролог назвал год окончания войны в Донбассе

Украина.ру43 минуты назад
Фото: depositphotos

Украинский астролог Влад Росс предрек Украине начало 20-летнего периода процветания, которое будет связано с приходом к власти в США демократа Джо Байдена.

«2021 год сулит Украине большие возможности, инвестиции, укрепление гривны ближе к осени. Есть большая вероятность, что приход к власти Джо Байдена в США в корне изменит ситуацию на Донбассе. Весьма вероятно, что будет заключение мирных договоренностей», — сказал Росс.

Он уточнил, что в 2021 году война на востоке Украины с большой долей вероятности закончится, а начнется год исполнения мечты для всех украинцев.

В 2014 году на востоке Украины начались военные действия между вооруженными силами страны и добровольными формированиями Донецкой и Луганской народных республик, после того как украинская сторона начала обстреливать области, заявившие об автономии и неприятии госпереворота в Киеве.

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