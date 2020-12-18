Что будет, если помыть полы в квартире с солью

Наши предки в древности использовали разные обереги для дома.

Травы, амулеты – все это они хранили в своих домах, но одним из главных предметов против злых духов всегда считалась соль. Ей посыпали пороги от нечисти, ее брали с собой в дорогу и использовали в магических обрядах. Считается, что кристаллы соли возвращали человеку счастье и могли снять колдовство. Существует еще один способ применения соли в качестве оберега для дома и очищения его от злых духов.

Когда использовать

Раствор соли можно использовать во время обычной влажной уборки, которую вы делаете по своему графику. Однако некоторые хозяйки доверяют своему чутью и прибегают к помощи соли только в тех случаях, когда начинается черная полоса в жизни. Такое иногда случается – в доме скапливается негативная энергетика, поэтому из семьи начинает «утекать» богатство, домочадцы начинают болеть, а у супругов не ладятся отношения.

Соль нужно также использовать в том случае, если вы нашли в своем доме подклад. После того, как вы от него избавитесь, раствор поможет до конца вычистить негативную энергетику.

Как правильно очищать квартиру

Раствор для очистки дома нужно готовить в Чистый четверг. В этот праздник можно и провести уборку, но если вы не собираетесь этого делать, оставьте его настояться до следующего раза. Если вы планируете использовать специальную жидкость для очищения пола, сначала помойте полы с ней. После этого возьмите чистую тряпочку и протрите все жидкостью с солью.

Особое внимание стоит уделить спальне и коридору, так как именно в этих местах скапливается больше всего негативной энергии. Уборку стоит проводить в хорошем настроении, отбрасывая все негативные мысли. После того, как вы протрете все полы, вылейте воду в унитаз и подумайте о том, что из вашего дома ушла не только вся грязь, но и плохие мысли. Тряпку, которой вы протирали пол, необходимо завернуть в отдельный пакет и сразу же выкинуть.

Алевтина Кузнецова