Признаки психологически здорового мужчины

О том, как отличить психологически нездорового, эмоционально незрелого партнера сказано много – настолько, что поневоле можно задуматься: «А адекватные и готовые к осознанным отношениям мужчины вообще существуют?».

Давайте попробуем разобраться с признаками, которые помогут распознать такого человека.

1. У мужчины есть серьезная цель в жизни и планы на будущее. И они адекватны, реальны, никаких воздушных замков, все логично и понятно – есть понимание, сколько нужно работать для их достижения, на что опираться. Он вообще готов говорить про будущее, не боится сглазить, имеет план «Б» на случай непредвиденных обстоятельств.

2. Он умеет решать сложные ситуации и сложные задачи. Скандалы, разборки его не пугают, он как раз из тех, кто может и помирить противоборствующие стороны, и предложить решение в тех ситуациях, в которых он – заинтересованное лицо.

3. Мужчина проявляет заботу о детях, женщинах, подчиненных. Он интересуется тем, как идут дела, достаточно ли средств для решения ситуаций, нужна ли помощь. Заботу не следует путать со снисходительностью – «да что с этих глупых баб взять» и с контролем – «куда пошла, зачем, кто с тобой?». Забота – это интерес о том, как вы себя чувствуете, нужна ли вам поддержка, а не о том, где и с кем вы находитесь.

4. Психологически здоровый мужчина давно сепарировался от родителей – живет отдельно, мыслит самостоятельно, одобрения семьи (и других людей) в своих действиях не ищет. При этом он может спокойно говорить о планах, обсуждать их с друзьями и близкими, отношения сохраняются. Если в его истории были предыдущие браки или длительные отношения – они завершены конструктивно, если остались совместными дети – с ними поддерживается контакт, мужчина участвует в их жизни.

5. В его жизни нет зависимостей: алкоголя, запрещенных веществ, компьютерных игр, курения. Его привлекает реальная жизнь, а не уход из нее, и эта жизнь представляет для него ценность. Он заботится о своем здоровье и состоянии своего тела, старается вести такой образ жизни, чтобы прожить дольше и успеть больше.

Диана Сабитова