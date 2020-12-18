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Глоба назвала знаки, у которых исполнятся желания в 2021 году

Говорит Уфа2 часа назад
Фото: depositphotos

В 2021 году некоторых представителе знаков зодиака ожидает настоящее чудо. Они устроят свою жизнь и смогут реализовать свои мечты.

Рак

Чудо в следующем году ждет Раков. Они всегда держат в тайне заветные желания и в следующем году никому не расскажут о том, что оно осуществилось.

Рыбы

Будущий год внесет изменения в жизнь Рыб. Хотя они всегда мечтают о несбыточном, в следующим году их мечты реализуются.

Лев

Удача будет сопутствовать и Львам. Это знак зодиака не любит жить мечтаниями, а предпочитает все реализовывать своими силами. Однако одна мечта у них все-таки есть и вынашивают они ее не первый год. В 2021 году это мечта обязательно сбудется.

Козерог

Любят помечтать и Козероги, однако они не особо рассчитывают, что их желания сбудутся. Бык же удивит самых закаленных представителей знака.

Девы

Девы редко мечтают, считая, что это делают только слабые. В следующем году они должны будут пересмотреть свои стереотипы, так как некоторые несбыточные мечты станут вполне реальными.

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