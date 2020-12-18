Чем 2020 год закончится для каждого знака зодиака

Год 2020 выдался весьма сложным и все с нетерпением ждут его завершения. Астрологи обратились к звездным картам и рассказали об окончании года для каждого знака зодиака.

Овен весь год был озабочен личной жизнью. Свободным представителям знака в декабре посчастливится начать новые отношения, а семейные обретут гармонию в паре.

Телец весь год работал, чтобы создать финансовую «подушку безопасности» или скопить на крупную покупку. К декабрю он доберется измотанным морально и физически, но с круглой суммой на банковском счете.

Близнецам этот год не доставил особых хлопот и переживаний. И декабрь не станет исключением. Они смогут неспешно подготовиться к праздникам и провести их в приятной компании.

Рака в декабре поджидают противоположные события: для одних представителей знака это будет хорошая премия или романтическое знакомство, а для других – бытовая авария или потеря денег.

Для Льва конец года принесет продвижение по службе. Не зря же он весь год посвятил деловым мероприятиям и старался быть на виду у начальства в ущерб личной жизни.

Дева, тяжело работавшая весь год, сможет расслабиться и посвятить время семье или себе. Главное, не делать финансовых вложений, чтобы не потерять заработанное.

Для Весов год был вполне удачным, но, чтобы закрепить свои достижения, им необходимо в декабре завершить все начатые дела и выплатить долги.

Скорпион много сил в этом году вложил в улучшение материального положения. Чтобы упрочить его, в декабре не стоит тратить заработанное: лучше выждать до следующего года.

Стрелец много работал весь год и, если он не умерит свой пыл и не запланирует отдых, то рискует к Новому году погрузиться в депрессию от переутомления.

Козерог строит карьеру, невзирая на время года. Этот декабрь принесет ему новый проект или предложение о работе, которые стоит рассмотреть на перспективу.

Для Водолея этот год был эмоционально насыщенным: одни романтические отношения сменяли другие. В декабре Водолей ощутит эмоциональный спад, который лучше всего лечить одиночеством.

Стабильности жизни Рыб в этом году можно было только завидовать. Декабрь не принесет этому знаку никаких глобальных потрясений, они могут продолжать наслаждаться спокойствием.

Прислушаемся к прогнозам звезд и рассчитываем на то, что сбудется только хорошее.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог