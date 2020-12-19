Игра чувств и воображения — гороскоп на 20 декабря

6-7 лунные сутки. Сегодня соседство Луны и Нептуна в знаке Рыб снижает физический тонус и предприимчивость, зато поощряет игру чувств и воображения.

День подходит для уединения, молчания, ухода в мир музыки, молитвы, ощущений, воспоминаний, позволяет расслабиться, выспаться, взять паузу, переоценить текущую ситуацию. Пограничное соединение Солнца и Меркурия намекает, что в этот день не стоит ни бурно наверстывать упущенное, ни спешить с новым делом. Лучше отложить необязательный контакт, знакомства, поездки, учебу, тренировки. Не время строить планы: заманчивые картины будущего держатся на иллюзиях прошлого.

Овен ‌‌

Овнам этот день сулит повышенную эмоциональность, но сниженный физический тонус. Возможна рассеянность, внушаемость, вялость, проблема с концентрацией внимания, временная потеря интереса к новым целям. Звезды советуют отменить необязательные дела, повременить с обсуждением планов и важными встречами. Самое время сбавить темп, отвлечься от суеты, помечтать в одиночестве, расслабиться, выспаться.

Телец

Тельцам стоит провести день в спокойном режиме, не связывая себя жесткими рамками и не программируя на конкретный результат. Можно никуда не спешить, ни на кого не равняться и не оглядываться, вплоть до ночи следовать настроению. Лучшие средства снятия напряжения - музыка, мечта, душевная близость. Хорошо погрузиться в воспоминания или пофантазировать о будущем. Не помешает бокал хорошего вина.

Близнецы

В эти сутки Близнецов сбивают с нового пути старые цели и связанные с ними иллюзии. Звезды советуют поставить блок на построение новых планов, дабы не тратить время и душевные силы на погоню за миражом. Наступивший период предлагает вам куда более эффективные пути к личностному и профессиональному росту, счастью и благополучию. Возможно, они не так красивы, зато уж точно более реальны и надежны.

Рак ‌‌

Сегодня активно работает интуиция Раков, их творческое воображение или тайная вера. Возможны фантазии о далеких мирах и странах, склонности к мистике, музыке, волшебству, интерес к платонической любви, религиозному символизму, к нюансам психики или потусторонним явлениям. День создает нужный настрой для молитвы, мечты, медитации или сеанса воспоминаний, помогает вам интуитивно прозревать истину.

Лев ‌‌

Этот день не сулит Львам явных проблем и резких перемен, но звезды все же советуют быть начеку. Сегодня легко угодить в омут тайных переживаний или неприятных воспоминаний, пасть жертвой духовных обольщений, финансовых заблуждений, любовных иллюзий, слабости, вялости или сонливости. Наряду с душевной гигиеной, не помешает внимание к физическому здоровью, нежелательны погрешности в диете, лечении.

Дева ‌‌

Для Дев день связан с вынужденной паузой, внешней или внутренней перестройкой. Возможна заминка в семейных и профессиональных планах, в общении с детьми. Не исключен кризис деловой или творческой мысли. Звезды советуют настроиться на эмоциональную волну партнера, на общую атмосферу момента или временно уйти со всех радаров. Желательно воздержаться от признаний, переговоров и конкретных обещаний.

Весы ‌‌

Сегодня Весы не в лучшей форме. Возможны физические недомогания или общая эмоциональная неустойчивость, рассеянность, мнительность. Добавить проблем могут внешние помехи - например, неподходящие погодные условия или мелкие недоразумения в общении. Не исключена зависимость от домашней атмосферы, нужд питомцев, настроения близких людей. Не стоит назначать на этот день важное мероприятие, свидание.

Скорпион

Этот день Скорпионам лучше провести в знакомом мире, пусть даже виртуальном. Для многих Скорпионов именно он станет лучшим убежищем, лекарством от всех болезней или решением всех проблем, спасением от истинного или мнимого одиночества. Сегодня хорошо смотреть фильмы и старые видеоматериалы, слушать музыку. Можно самоустраниться от участия в событиях и наблюдать за идущими переменами со стороны.

Стрелец

Сегодня Стрельцам лучше быть там, где можно остаться незамеченными. Многим Стрельцам нужно время и период тишины для разворота к новым мыслям или контактам. Хорошо побыть в эти сутки дома, в тайном укрытии, среди старых понимающих друзей и близких людей, или раствориться в толпе незнакомцев. Не стоит выступать с заявкой или инициативой, пускаться в путь, начинать учебу, исследование, переговоры.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше положиться на обстановку или интуицию. Не стоит делать ставку на волю и дисциплину: с этими качествами вплоть до ночи будут проблемы. День располагает к внутренней и внешней расслабленности, игре памяти и воображения, препятствует ясности вашей мысли и объективности суждений. Возможны недомогания. Нежелательны лишние нагрузки и контакты, поездки, поспешные старты и выводы.

Водолей

Этот день Водолеям лучше провести спокойно и пассивно. Если обстоятельства требуют временного молчания и ухода в тень, не спешите унывать: это ненадолго. Полезно думать о хорошем - например, о ценных правах, которые прилагаются к вашим новым обязанностям и которыми вы вскоре сможете воспользоваться. Позитивному настрою поможет свободное питание, желательно отказаться в эти сутки от строгой диеты.

Рыбы ‌‌

Этот день подпитывает старинные фантазии Рыб, на которые могут причудливым образом накладываться их думы о будущем. Звезды напоминают, что наступившие времена отличаются от прежних, не советуют вам полагаться во всем на свою интуицию, хранить верность старым шаблонам и действовать по привычке. Прежде чем строить планы или восстанавливать связи, стоит подумать, есть ли в этом стратегический смысл.