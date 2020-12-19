Появится холодок отчуждения — любовный гороскоп на 20 декабря

Вы почувствуете, что партнер отдаляется от вас. Не расстраивайтесь, возможно, завтра будет лучше.

Овен ‌‌

В этот день в личной жизни многих Овнов ждут успехи. Если вы в полной мере используете свой жизненный опыт в общении с любимым человеком, то можете быть по-настоящему счастливым. Одинокие Овны ощутят вдохновение от достижений в общении с противоположным полом.

Телец

Сегодня вместе с любимым человеком вы сможете успешно закончить важное дело. Это положительно скажется на ваших отношениях, ведь преодоление трудностей позволило увидеть друг в друге лучшие качества. Одинокие Тельцы почувствуют тягу к уединению.

Близнецы

Астрологические влияния этого дня помогут многим Близнецам увидеть отношения с любимым человеком в новом свете. Возможно, вам захочется дать иную оценку происходящему. Потребность в свободе и независимости может затруднить общение одиноких Близнецов.

Рак ‌‌

Для многих Раков отношения со второй половинкой сегодня могут сложиться более гармонично и благополучно, чем в предыдущие дни. Скорее всего, причина этому – ваша уверенность в том, что вы оба можете быть счастливы. Если вы пока одиноки, постарайтесь избежать искушения.

Лев ‌‌

Не исключено, что у Львов в этот день появится желание одним махом решить все проблемы в личной жизни. Однако результаты будут более эффективными, если вы наберетесь терпения и будете менять ситуацию более последовательно. Одиноких Львов развеселит случайный разговор.

Дева ‌‌

Для некоторых Дев в личных отношениях этот день может стать переломным. Вы с партнером можете решить остаться вместе или поставите окончательно точку в вашем союзе. Одиноким Девам желательно избегать неоднозначных тем в общении с противоположным полом.

Весы ‌‌

Скорее всего, Весы смогут избежать напряженности в отношениях с объектом своей симпатии, если будут более сдержанными в высказываниях. Если вы пока не встретили вторую половинку, задумайтесь о путешествии. Вполне возможно, что в поездке вы встретите свою пассию.

Скорпион

В личной жизни многих Скорпионов кардинальные перемены к лучшему возможны в том случае, если вы в корне измените свое представление о любви и отношениях. Некоторое затишье в жизни одиноких Скорпионов не помешает им увлеченно обдумывать планы на будущее.

Стрелец

Сегодня здравомыслие поможет Стрельцам отделить главные проблемы в личных взаимоотношениях от второстепенных. Это поможет достичь баланса между вашими интересами. Непродуманное отношение к малознакомым людям может привести к проблемам у одиноких Стрельцов.

Козерог

Сегодня ваш жизненный потенциал очень высок. Это поможет собственными усилиями преодолеть застой в чувствах с любимым человеком и вывести ваши отношения на новый уровень. Одиноким Козерогам звезды рекомендуют более активно общаться с противоположным полом.

Водолей

Сегодня для многих Водолеев важное значение приобретут совпадения и случайности. К счастью, большинство из них будут счастливыми, что вы вместе с пассией оцените по достоинству. Если вы пока не встретили любовь, избегайте непродуманности в контактах с окружающими.

Рыбы ‌‌

Если в этот день вы поддадитесь сомнениям и душевным метаниям, то все достижения в отношения с пассией последнего времени, могут оказаться под вопросом, а между вами появится холодок отчуждения. В жизни одиноких Рыб сегодня решающую роль сыграет его величество случай.