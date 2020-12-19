Неделя Великой Мутации – гороскоп на 21-27 декабря

На этой неделе на небе формируются 3 планетных аспекта. 21-22 декабря Юпитер соединяется с Сатурном – это наиболее мощный аспект всего месяца, а не только этой недели. Он накрывает своим влиянием весь декабрь.

Аспект достаточно редкий и знаковый, символичный, повторяется 1 раз в 20 лет. Астрологи называют его Великой Мутацией. На таком аспекте идет закладка глобальных мировых циклов. Аспект способен дать новое направление многим мировым тенденциям в экономике, политике, бизнесе, науке и техники. Сложно переоценить значимость этого аспекта в жизни людей и всей человеческой цивилизации. 23 декабря квадратура Марс-Плутон – аспект мощного выброса энергии. Имеет негативный характер неуправляемой агрессии. В общественной жизни может приводить к военным действиям и активизации криминального мира с множеством жертв. Поскольку это первый аспект сразу после Великой Мутации, то не предвещает человечеству ничего доброго. Могут быть стихийные проявления агрессии и разрушительные природные явления. Людям, склонным к агрессивному поведению, следует стараться контролировать себя. 25 декабря трин Меркурий-Уран – аспект изобретателей и ученых. На таком аспекте делаются научно-технические открытия, а в умах ученых происходят озарения, инсайт. Прекрасное время для учебы, когда учебный материал усваивается мгновенно.

Овен ‌‌

Овны в первой половине недели могут утратить правильное представление о своих реальных возможностях. Возможно, ваша самооценка может оказаться как завышенной, так и заниженной. Это может произойти в результате контактов с начальством, которое может дезориентировать вас, оценивая ваши профессиональные успехи или неудачи. Главным признаком неправильной оценки своих способностей может стать неудача в делах и попадание в странные ситуации, недоразумения. В этот период лучше не проявлять инициативы. Вторая половина недели благоприятствует урегулированию материальных и финансовых вопросов. Если вы давно планировали сделать крупную покупку и откладывали деньги, то это наиболее удачное время для покупки. Причем звезды советуют использовать те финансовые ресурсы, которыми вы уже располагаете, без привлечения заимствований извне. Можете рассчитывать на благосклонное отношение со стороны вышестоящего начальства и иных влиятельных людей – это может привести к росту уровня доходов. Успех ждет вас не только в карьерных вопросах и профессиональной деятельности, но и в любых иных делах, которые вы ставите себе целью и методично продвигаетесь к этой цели.

Телец

В первой половине недели Тельцам рекомендуется воздерживаться от любой тайной или неофициальной деятельности. Дело в том, что основной темой, которая может стать проблемной, является забота о вашей репутации. Старайтесь не делать ничего такого, что могло бы подорвать доверие к вам со стороны других людей. Строго соблюдайте существующие в вашем социальном кругу правила и нормы поведения, не делайте того, что может быть осуждаемо. До вас могут дойти слухи и сплетни. Не пытайтесь проводить расследование или как-то реагировать. Самая лучшая реакция – полное игнорирование. Также в эти дни старайтесь предельно корректно вести себя за рулем собственного автомобиля. Нарушение правил дорожного движения не останутся без внимания со стороны инспекторов ДПС. Возможно, вам удастся отправиться в дальнюю поездку. Во всяком случае, время для путешествий сейчас наиболее благоприятное. Кроме того, усилится ваш интерес к знаниям, к учебе. Если вы учитесь в вузе, но имеете задолженности по контрольным заданиям, то самое время наверстать упущенное. Старайтесь принимать самостоятельные решения.

Близнецы

Близнецам в первой половине недели звезды советуют воздерживаться от посещения дружеских вечеринок и клубов по интересам. Дело в том, что дружеское общение в эти дни может разочаровать вас. Вы можете столкнуться с фактами ненадежного поведения кого-то из друзей или подруг, когда вас могут обмануть или повести себя с вами некорректно. Обстоятельства могут неожиданно резко меняться, и вы рискуете допустить ошибку. Также это время повышенного травматизма. Осторожнее обращайтесь с бытовой техникой и электроприборами. Не исключены форс-мажорные события, в результате которых вам придется в оперативном порядке корректировать свои планы. С другой стороны во второй половине недели можете ощущать поддержку со стороны неких влиятельных сил. Это особенно почувствуют те из вас, у кого имеются тайные покровители, в том числе из числа любовников или любовниц. Старайтесь вести себя незаметно, все тайные дела будут получаться наилучшим образом. Также вам удастся урегулировать вопросы с долгами – относительно этой темы напряжение будет снято или ослаблено.

Рак ‌‌

Основная тема недели, вокруг которой будут вращаться Раки, связана с партнерскими отношениями. В первой половине недели, возможно, придется столкнуться со сложными ситуациями, когда вас могут дезориентировать, и вы можете оказаться в затруднительном положении. Что бы вы ни делали – все будет идти с трудом, через преодоление препятствий. Особенно это относится к личному партнерству. В супружеских отношениях вы можете столкнуться с непонятными и труднообъяснимыми ситуациями, которые могут подпитывать вашу ревность и подозрительность. Воздержитесь от участия в торжественных мероприятиях типа свадеб и юбилеев. В эти дни вам лучше не иметь дела с представителями официальной власти и не вести ни с кем переговоры. Вторая половина недели складывается намного успешнее. Это благоприятное время для урегулирования партнерских отношений в браке. Вам удастся договориться по основным наиболее болезненным вопросам и снизить остроту проблем. Активнее обсуждайте с партнером вопросы планирования, чего бы вы хотели добиться вдвоем. Помечтайте вместе о том, что будет в будущем, нарисуйте себе прекрасные перспективы – и вы сами с удивлением обнаружите, как это сблизит вас и насколько гармоничнее станет ваше общение.

Лев ‌‌

У типичных Львов в первой половине недели могут быть неприятности с представителями закона. Особенно это относится к тем, кто имеет личный автомобиль. Не исключены нарушения правил движения с последующими штрафными санкциями. Причем, вы сами можете не быть виновниками дорожных происшествий, но, тем не менее, можете оказаться несправедливо обвиненными. Во избежание неприятностей лучше в эти дни пользоваться общественным транспортом. Обращайте более пристальное внимание на свое здоровье. Одевайтесь по погоде, не допускайте переохлаждения – вы будете уязвимы к вирусным инфекциям. Не переусердствуйте в эти дни в работе, берегите силы. Вторая половина недели складывается успешно для деловой активности. В этот период не нужно подгонять и подталкивать обстоятельства. Предоставьте обстоятельствам самим выстроиться в гармоничную цепь событий, которые и приведут вас к успеху. Например, если вы будете скромны и исполнительны на работе, то вас скорее могут начать продвигать по карьерой лестнице. Гораздо продуктивнее спокойно заниматься решением практических вопросов по бытовому обустройству и не вступать в личностные споры с членами семьи. Спокойное и практичное решение хозяйственных вопросов всегда лучше споров о том, кто именно должен делать ту или иную домашнюю работу.

Дева ‌‌

У типичных Дев в первой половине недели могут испортиться отношения с любимым человеком. Возможно, вам трудно будет удержать себя от ревности и подозрений в измене, либо вы сами почувствуете, что вам хочется новых впечатлений. Романтические отношения могут быть связаны с эмоциональной неопределенностью, запутанными ситуациями, когда вам будет сложно разобраться со своими чувствами, равно как и с чувствами партнера. Усиливается сексуальная составляющая в романтических отношениях. Основные противоречия могут возникнуть из-за несоответствия ваших сексуальных желаний с желаниями и возможностями любимого человека. Вместе с тем вы сможете исправить ситуацию и вернуть романтические отношения в гармоничное русло во второй половине недели. Если вы были одиноки, то самое время отправиться в путешествие в теплые края и закрутить там курортный роман. Если же обстоятельства не позволяют вам такой поездки, то есть можно начать активнее общаться в социальных сетях и на сайтах знакомств. В любом случае вы сможете найти себе человека, с которым завяжутся весьма перспективные романтические отношения.

Весы ‌‌

Весам в первой половине недели звезды советуют не полагаться на надежность в поведении партнеров. В деловом партнерстве вы можете столкнуться с фактами необязательности из-за неисполненных обещаний. В супружеских отношениях может произойти недоразумение между вашим партнером и кем-то из родителей. В случае ссоры между партнером и родителями старайтесь дистанцироваться и придерживаться нейтралитета, поскольку ваше вмешательство лишь подольет масла в огонь. Нежелательно также начинать ремонт в квартире, делать какие-то перестановки, передвижки мебели – все это может спровоцировать конфликт. Также это не лучшее время участия в семейных торжествах. Визиты гостей в ваш дом лучше отложить. Вторая половина недели позволит снять напряженность в отношениях в семье. Поэтому, постарайтесь найти оптимальный, не слишком финансово затратный путь по благоустройству жилья. Ведь многие практические вопросы вы сможете легко решить, если дружно всей семьей возьметесь за дела. Психологический фон в семье будет гармоничным, и между членами семьи будет царить согласие.

Скорпион

У типичных Скорпионов в первой половине недели могут возникнуть проблемы со здоровьем. В это время ваш организм будет ослаблен и подвержен вирусным и инфекционным заболеваниям. Старайтесь одеваться по погоде, избегайте сквозняков и переохлаждения. Также в это время вам будет сложнее сорганизовать себя для практической деятельности, работы по наведению порядка. Это может привести к некоторому хаосу в вашем жизненном пространстве. Например, вам может быть трудно заставить себя сделать уборку в квартире или разложить вещи по полочкам. Не стоит активно общаться и знакомиться с окружающими – характер такого общения может привести к раздражению и стрессам. Во второй половине недели учитесь быть гибкими в самых разных жизненных ситуациях – это необходимо для сохранения своего здоровья и реализации в этом сложном мире. Ориентируйте себя на то направление, которое сулит вам успех. А это, прежде всего, вопросы партнерского сотрудничества и супружеских отношений – здесь у вас все будет замечательно. Это хорошее время для расширения круга знакомств, примирения с родственниками, знакомыми и соседями. Также это удачный период для учебы и коротких поездок.

Стрелец

Многие события у Стрельцов на этой неделе будут вращаться вокруг темы финансов и имущества. В первой половине недели вы рискуете потратить все свои деньги и попасть тем самым в затруднительное положение. Дело в том, что в эти дни у вас усиливается азартное желание вложить деньги в какое-либо рискованное предприятие. Звезды советуют вам проявить сдержанность в тратах. Также, если вы влюблены, то можете потерять контроль над своими расходами и сделать любимому человеку дорогой подарок, оставив себя без средств. Не торопитесь с такими дорогими подарками, прежде чем убедитесь в ваших чувствах. Вторая половина недели способствует улучшению финансового положения. В делах будет полный порядок. Настраивайте себя на решение практических вопросов и от слов переходите к конкретным делам. Это хорошее время именно для практических действий. В первую очередь это, конечно, относится к профессиональной деятельности, направленной на повышение уровня доходов. Вам будет достаточно просто честно и добросовестно выполнять свои обязанности – а положительный результат придет сам собой. Также это хорошее время для благоустройства жилья, покупки вещей длительного пользования.

Козерог

Козерогам в первой половине недели будет нелегко добиться взаимопонимания в семье с близкими родственниками. Если вы молоды, то, возможно, вам захочется иметь больше свободы и оторваться от зависимости. Но, с другой стороны, вам требуется самим себе честно задать вопрос: вы сами способны четко и однозначно сформулировать, что именно вам нужно на самом деле? Осложнения в семье, возможно, происходят потому, что сейчас вы переживаете период неуверенности в себе, сопровождаемым кризисом самооценки. А семья как лакмусовая бумажка лишь сигналит вам о том, где и в чем у вас нет ясности. Во второй половине недели у вас все будет в порядке с самооценкой. Эти дни могут принести много радостных мгновений, связанных с творческой самореализацией. Запланируйте на это время начало некоего масштабного личного проекта, который вы давно подумывали запустить. Например, вы можете начать посещать курсы обучения. Прекрасное время для смены имиджа, как мужчинами, так и женщинами. Вы будете находиться в прекрасной физической форме, энергетический потенциал будет весьма высоким. Те, кто занимается спортом, смогут установить личные рекорды.

Водолей

В первой половине недели Водолеям не рекомендуется совершать поездки с целью знакомства с новыми людьми. В это время возрастает вероятность познакомиться с человеком, который не является тем, за кого себя выдает. Вы рискуете попасть на обманщика, мошенника, того, кто попытается использовать вас в своих нечестных намерениях. Звезды не советуют женщинам-Овнам садиться в попутный автомобиль с незнакомыми людьми. Также не торопитесь доверяться случайным попутчикам в поездах дальнего следования. Мир тесен и, как говорил поэт, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Вторая половина недели благоприятствует тихому и уединенному времяпрепровождению. Основное внимание уделите своей семье. Эта та тема, которая даст вам позитивную отдачу, и где ваши старания будут высоко оценены. Прежде всего, подумайте, что можно сделать, чтобы ваше жилье стало более уютным и комфортным для проживания. Наверняка на этот счет у вас уже имеются некоторые идеи и наработки, но вы никак не решались начать их реализовывать. Такое время, наконец, настало. Если же у вас и так все благоустроено, то просто наслаждайтесь комфортом, больше времени уделяйте отдыху. Для укрепления здоровья полезно сходить в сауну или русскую баню.

Рыбы ‌‌

Рыб в первой половине недели могут преследовать финансовые неудачи. С одной стороны вы можете понести убытки в результате поломки техники или порчи имущества, которые придется восполнять соответствующими финансовыми затратами. С другой стороны вы, возможно, сами будете склонны питать иллюзии относительно своей способности распоряжаться деньгами. Это может привести вас к неудачным вложениям. Старайтесь никому не давать денег взаймы, даже если об этом попросит друг или подруга. Воздержитесь вообще от принятия каких-либо финансовых решений и старайтесь сохранить свои ресурсы в целости и сохранности. Вторая половина недели может быть связана с активными контактами и отношения с друзьями возвращаются в гармоничное русло. Значительно расширится круг ваших знакомств, в поле зрения появятся новые люди. Возможно, вы будете вовлечены в дела других людей, вас попросят посодействовать в решении каких-то вопросов. Не отказывайте людям в помощи, тем более не отказывайте друзьям. Это хорошее время для приобретения нового опыта, укрепления и расширения дружеских связей. Вам представится удачный шанс для исполнения заветного желания. И в этом вам помогут друзья.