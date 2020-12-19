Юпитер в Водолее: что принесет самый ожидаемый транзит 2021 года

Юпитер переходит в знак Водолея практически на весь 2021 год (с 19.12.2020 по 29.12.2021) – и это без преувеличений один из самых ожидаемых транзитов года в свете надежд на борьбу с проблемами и запретами, возникшими не только в связи с пандемией, но и ,как следствие, с катастрофически слабым положением Юпитера в Козероге в течение 2020 года.

Для Юпитера, как планеты благодетеля и расширения перспектив, транзит по строгому Козерогу в компании с хозяином этого знака – тяжёлым Сатурном и Плутоном – стал практически тюрьмой и ссылкой, где Юпитер потерял свои достоинства и возможности для манёвра. Здесь астрологический символизм вновь показал величие науки, ведь Юпитер в Козероге имеет низкий статус – падение. Именно поэтому все основные сферы, которые курирует Юпитер – туризм и путешествия, спорт и образование, бизнес в сферах досуга и развлечений – получили негативное развитие, причём не важно при каких обстоятельствах, да и такие понятия, как изоляция и карантин, вполне соответствуют положению Юпитера в Козероге.

Тем не менее, символическое «очищение Юпитера» в Козероге в некотором смысле находит своё продолжение, но уже в новой ипостаси – знаке Водолея, который оставляет за собой силу влияния Сатурна, в современной астрологии имеет второго управителя – его величество непредсказуемый и эксцентричный Уран, который в отличии от жесткого, соблюдающего иерархию Сатурна, связан с вольнодумством, снятием ограничений, свободолюбием и переменами. Более того, знак Водолея является для Юпитера так называемым «домом радости» (по аналогии 11 дом – 11знак зодиака).

Однако рассчитывать на быстрое кардинальное улучшение ситуации в самых пострадавших бизнес-сферах всё-таки не стоит – Юпитер в Водолее хоть и связан с новыми передовыми технологиями, экспериментами, поиском альтернатив и замены старого на новое, но в данном случае выходит на первый план влияние самого Урана в знаке Тельца, который для него является слабой сценой – Уран, как один из символов электричества, в этом знаке во многом обесточен. Впрочем, эта сюжетная линия 2021 года может принести много сюрпризов – Уран будет простимулирован тройным конфликтом с Сатурном, да и Юпитер будет убегать от Сатурна уже не в Козероге. Так что Юпитер будет искать и наверняка найдёт, как себя проявить в новой для себя ситуации.

Более того, жизнь и деятельность Юпитера в течение года связана не только с транзитом по Водолею – стремительный разгон «звезды королей» занесёт её с 14 мая по 28 июля в свой родной знак Рыб, где Юпитер перед возвратом до конца года в Водолей сможет отдохнуть и перевести дух, заодно открыв окно возможностей для благоприятного развития процессов. В связи с этим можно даже рассчитывать на то, что летом 2021-го всё-таки пройдут крупнейшие отложенные соревнования, не проведённые в 2020: Олимпиада в Токио, а также Чемпионат Европы по футболу.

Serg Korablev