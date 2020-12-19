Возможен конфликт с начальством — финансовый гороскоп на 20 декабря

Сегодня вы можете поругаться с руководством в пух и прах. Звезды советуют не портить отношения.

Овен ‌‌

Этот день благоприятствует Овнам, занимающим руководящие должности. Возможно, вам поступит ценная информация, благодаря которой вы сможете принять правильные решения. Вместе с тем, этот день нельзя назвать спокойным. В утренние часы не исключены проверки, ревизии. Главное на данный момент – суметь сохранить репутацию.

Телец

Тельцам в первой половине дня, возможно, предстоит столкнуться с непредвиденными ситуациями на работе. Опасайтесь втягиваться в финансовые авантюры, старайтесь не брать на себя ответственность за распоряжение чужими деньгами. Во второй половине дня вы можете почувствовать, что ограничены в свободе действий. Также может ухудшиться самочувствие.

Близнецы

У Близнецов первая половина дня связана с ухудшением внешних обстоятельств. Ваши инициативы могут наталкиваться на сопротивление и чтобы чего-то добиться, придется прикладывать много усилий на преодоление этого сопротивления. Вторая половина дня складывается более гармонично. В сложных ситуациях вы сможете рассчитывать на помощь со стороны единомышленников.

Рак ‌‌

Этот день складывается неоднозначно. С утра отношения с коллегами могут резко испортиться. Старайтесь не допускать нарушений трудовой дисциплины и не отлучаться надолго с рабочего места. Вторая половина дня будет связана с плавным преодолением трудностей и постепенной гармонизацией отношений в трудовом коллективе. Начальство в данном случае сыграет положительную роль.

Лев ‌‌

В утренние часы звезды советуют Львам воздерживаться от рискованных финансовых операций. Если ваша профессия предполагает финансовые риски, то следует быть особенно осмотрительными. Нельзя вкладывать деньги в рискованные проекты, воздержитесь от финансовых заимствований. Вторая половина дня складывается успешно для командировок и работы вахтовым методом.

Дева ‌‌

В первой половине дня звезды советуют Девам быть осмотрительнее в деловых контактах. Это особенно относится к тем, кто работает в тандеме с напарником. У напарника могут возникнуть проблемы, и вы вынуждены будете выполнять работу за двоих. Также в это время нежелательно выступать на публике. Вторая половина дня приведет к улучшению показателей в работе в финансово-кредитной сфере.

Весы ‌‌

Весам в этот день рекомендуется наиболее важные дела отложить на вторую половину дня. А с утра у вас могут возникнуть осложнения на работе. В это время вы будете часто допускать ошибки, сталкиваясь с техническими сбоями и иногда конфликтуя с коллегами. Вторая половина дня восстановит равновесие и снимет напряжение. Это прекрасное время для деловых поездок, контактов, встреч, работы с документами.

Скорпион

Скорпионам в первой половине дня звезды не советуют принимать финансовые решения. В это время вы будете склонны подходить к вопросу расходования денег излишне эмоционально и нерационально. Вторая половина дня в этом смысле складывается намного гармоничнее. Отношения с коллегами по трудовому коллективу постепенно укрепляются.

Стрелец

Стрельцам в первой половине дня звезды советуют воздерживаться от инициатив и не браться за важные дела. Это особенно относится к делам и проектам, находящимся на завершающей стадии выполнения. Вторая половина дня усиливает ваш творческий потенциал. В это время вы сможете успешно решать нестандартные задачи, находить ответы на вопросы, в которых у вас мало опыта.

Козерог

Козерогам в первой половине дня следует крайне недоверчиво относиться к поступающей информации и людям, появляющимся в поле вашего зрения. Желательно ограничить себя в контактах, поскольку любые контакты в это время будут дестабилизировать вас и ваши дела. Вторая половина дня переключит ваше внимание на вопросы, которые были отложены и ждут своего завершения.

Водолей

Если Водолеи удержат себя в утренние часы от крупных финансовых расходов и иных опрометчивых финансовых решений, то весь день можно будет считать удачным. Дело в том, что в это время вы будете склонны действовать рискованно, не просчитывая последствия. Чем ближе время к концу дня и вечеру, тем удачнее складываются ваши дела, и контакты с людьми будут гармоничнее.

Рыбы ‌‌

У Рыб в утренние часы может произойти острый конфликт с начальством. Старайтесь воспитывать в себе исполнительскую дисциплину, несмотря на перепады в настроении. Вторая половина дня пробудит в вас материальную заинтересованность в результатах труда и это станет ведущим мотивом поведения на весь оставшийся день. Положительные результаты не заставят себя долго ждать.