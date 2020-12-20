Астролог: «2021 год — время перемен, свободы и оппозиций»

2021 год – это год следствий, а не причин. Экономика отреагирует на те эксперименты, которые делали над ней в 2020 году.

Если прошлый 2020 был годом радикальных решений и поступков, годом резкого усиления влияния государства на судьбы людей, подчинения их государственной воле, то в 2021 году усиливается роль оппозиций во всех странах, в среде альтернативной государственной идеологии, будут появляться сильные личности, новые перспективные массовые движения, общественные организации, политические партии.

В 2021 году постепенно будут укрепляться позиции тех, кто говорит от имени науки, основанной на объективной статистике и исследованиях, на второй план уйдёт массовый психоз и необоснованные страхи, связанные с пандемией. Судьба самого вируса, согласно моим расчётам, основанном на изучении цикла планет Плутон-Нептун, предрешена – он будет слабеть и станет частью спектра ОРВИ. Благоприятное влияние на всё население Земли в этом вопросе наиболее сильно будет ощущаться в летний период 2021 года, когда сойдутся все положительные факторы вместе – астрологические факторы, связанные с эффективностью медицинских препаратов и с ослаблением вредоносных функций самого вируса, а также снижение сезонной активности заболеваний.

Наступающий год интересен не темой медицины, на первое место хочется выдвинуть темы экономики, научных достижений, общественно-политических преобразований и знаковых событий в области мировых религий. На это указывают характеры планет, которые в наступающем году будут наиболее активны. Мощное вступление, прелюдию к 2021 году, сыграет соединение Юпитера и Сатурна 21.12.2020, фактически в день зимнего солнцестояния, что выделяет это соединение, как редкое, несущее особый посыл человечеству. Я не считаю, что это открывает Эру Водолея, но совершенно точно это открывает более чем 200-летний Воздушный цикл в области политики и экономики, в сфере духовного развития всей нашей цивилизации. Об этом разговор должен быть отдельный, поскольку 2021 год физически не способен вместить в себя все те перемены, которые обещает человечеству Воздушная стихия, однако, именно 2021 год может стать периодом, когда будут высказываться принципиально новые идеи, будут происходить яркие знамения на небе через стихию воздуха, которые укажут человечеству новый Путь, начертанный Божьим Провидением. Таким образом, соединение Юпитер/Сатурн создаст долговременный фон, акцентированно водолейный на ближайшие 20 лет, в наступающем году он постепенно начнет менять направление движения общественной мысли, энергии денег в том числе. Перспективу и практическую пользу обретут более новые технологии добычи энергии, перспективными в искусстве могут стать темы обретения свободы, объединения, движения мысли, будет цениться масштаб мышления. Удача постепенно будет уходить от сторонников земной стихии, которые любят копить, сохранять, экономить, и, наоборот, те, кто захватывает людей идеями, кто тратит и пускает в оборот, тот и будет притягивать к себе любопытную и непостоянную энергию денег.

Подчеркну, что надевать розовые очки рано, само по себе усиление Водолейных энергий в ближайшие 20 лет не является рецептом от войн, голода, терроризма, неравенства между различными группами людей по национальному или расовому принципу, однако, Водолей усилит научный, отстранённый взгляд на эти проблемы, объективности в решении этих вопросов будет больше как от международных организаций, так и от обычных людей, голосующих на выборах.

Количество затмений в 2021 году невелико, всего 4, два солнечных и два лунных – это указывает на то, что год будет не столь значительным по сравнению с предыдущим (в котором было 6 затмений) по масштабу вероятных перемен в жизни стран и народов.

Итак, акцент событий, которые будут активно проявляться вовне, смещается на сферу экономики и отношений между противоборствующими группировками внутри стран. Почему именно об этом речь? Ответы дают наиболее редкие и поэтому более важные аспекты между планетами. Помимо аспекта соединения Юпитера и Сатурна в Водолее, нужно упомянуть напряжённое взаимодействие между Сатурном и Ураном и Юпитер и Ураном.

Изучение циклов движения Сатурна и Урана указывает на усиление темы движения людей к свободе, на подобных аспектах этих планет исторический рывок к свободе, причем практически синхронно по историческим меркам, совершили две большие страны – Российская Империя и Соединённые Штаты Америки. В 1861 году Россия провела реформу и отменила крепостное право, фактически уйдя от рабовладельческого направления развития, в США же в это же время началась гражданская война, которая привела к победе более прогрессивного промышленного капитализма над рабовладельческим и аграрным строем государства, уже в 1862 году Линкольн подписывает "Прокламацию об освобождении рабов", которая является американским подобием российского Манифеста "О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей" (от 3 марта 1861 года).

Риски межгосударственных конфликтов в эти годы невелики, ранее они носили локальный, незначительный характер, а вот гражданские войны и революции в годы напряженных аспектов Сатурна и Урана происходить любили, в недавнем прошлом была, например, Корейская война между Севером и Югом в 1951-1952 годах, а в более далеком прошлом – гражданская война в Колумбии в 1884-1885 годах.

Другое проявление напряженного аспекта между Ураном и Сатурном будет, скорее всего, в виде кризисов в финансовой сфере, ожидаются какие-то вынужденные нововведения в стиле, связанном с запретами, санкциями. За год массового удушения многих сегментов бизнеса, связанных, например, с туризмом и сферой обслуживания в 2020 году накопятся противоречия, ситуация может привести к социальным взрывам. Всё это может привести и к созданию нового типа политических движений, нацеленных на слом ограничений и сверхзначимой роли государственного аппарата в целом.

2021 год выглядит крайне опасным с точки зрения авиапроисшествий, выше среднего поднимаются риски ДТП. Естественно, удары по Урану в Тельце могут отразиться на Землю в виде землетрясений, в виде аномальных и редких явлений, связанных с почвой и землей, вроде появления гигантских ям, разломов. Год неблагоприятен для ветхих и древних каменных сооружений, которые могут пострадать в этом году.

Внутри 2021 года можно выделить несколько напряжённых периодов:

- 17-24.01.2021 (Юпитер 90 Уран, Марс 0 Уран, Марс 90 Юпитер);

- 3.06 – 17.06.2021 (Сатурн 90 Уран, Марс 180 Плутон);

- 26.06 – 4.07.2021 (Тау-квадрат Марс -Уран - Сатурн);

- 11-19.11.2021 (Тау-квадрат Марс-Сатурн-Уран).

Желаю Счастливого Нового 2021-го Года! Астролог Руслан Суси