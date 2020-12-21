21 декабря астрологи обещают появление новой «Вифлеемской звезды»

С 21 декабря человечество сможет лицезреть на небосклоне уникальное астрономическое явление – визуальное сближение Юпитера и Сатурна, которое некоторые СМИ, непонятно почему, уже назвали «Вифлеемской звездой».

Исходя из этого, делается заключение, что человечество ожидают какие-то немыслимые испытания планетарного масштаба. Действительно ли это так?

Ну, во-первых, сближение Юпитера и Сатурна уж никак не могло произойти в день рождения Иисуса. Дело в том, что сближение Сатурна и Юпитера имеет три цикла: малый (20 лет), средний (240 лет) и великий (794 года). Только в Великий цикл, обе планеты визуально соединяются и дают мощный свет. Последний Великий цикл Юпитера и Сатурна состоялся 1226 году, таким образом предпоследний состоялся в 432 года, отматываем ещё 794 года и…мда.. не получается с Рождеством Иисуса.

Во-вторых, согласно Евангелию от Матфея, «звезда вела волхвов в Вифлеем — «шла перед ними». А когда они достигли города, то «остановилась над местом, где был младенец» и исчезла». Звезда исчезла, а свет от Юпитера и Сатурна можно видеть на небосклоне несколько дней. Поэтому, скорее всего, «Вифлеемской звездой» была комета, а не «Великое сближение Юпитера и Сатурна».

Однако, «Великое сближение Юпитера и Сатурна» является грандиозным астрологическим событием, которое открывает новый цикл в истории цивилизации, что будет сопровождаться событиями планетарного масштаба. Спорить с подобными заявлениями весьма сложно. Поэтому лучше всего обратиться к истории.

Итак, последнее Великое сближение Юпитера и Сатурна произошло 1226 году. Ну и какие события «планетарного масштаба» произошли тогда? Никакие!

Шли междоусобные войны между правителями. Ярослав разгромил литовцев. Рёгнвальд VI свергнул своего брата. Тевтонский орден заключил соглашение с Польшей о разделе прусских земель. В общем, шла, как и сейчас, повседневная европейская жизнь с мордобоем и предательством.

До этого, в 432 году тоже ничего «планетарного масштаба» на Земле не произошло. Бонифаций вернулся в Рим, Византия стала платить налоги гуннам, а Флавий Аспар отправился на охоту в Африку. Таким образом, исторические хроники не подтверждают заявление астрологов, что «Великое сближение Юпитера и Сатурна» способно изменить жизнь человечества в планетарном масштабе.