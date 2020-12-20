Не ждите подходящего момента — любовный гороскоп на 21 декабря

Берите любовь в свои руки и признавайтесь в чувствах или переходите на новый этап.

Овен ‌‌

Личная жизнь некоторых Овнов может сложиться непросто, так как этот день станет для них временем противостояния интересов. Если вы хотите избежать разочарования в своей пассии, будьте менее импульсивны. Одинокие Овны будут добиваться взаимности.

Телец

Астрологические влияния этого дня подтолкнут некоторых Тельцов к избыточным мечтаниям и фантазиям, из-за которых им будет трудно разглядеть истинное положение дел. Особую привлекательность в глазах одиноких Тельцов будут иметь успешные потенциальные партнеры.

Близнецы

Сегодня судьба оградит многих Близнецов от жизненных испытаний в любовной жизни. У вас появится счастливая возможность воплотить самые смелые замыслы в отношении объекта вашей страсти. Если вы пока одиноки, постарайтесь настроиться на одну волну с потенциальным партнером.

Рак ‌‌

Если в этот день вы встанете на позицию сотрудничества и внимательного отношения к мнению любимого человека, то сможете успешно преодолеть ваши разногласия. Одиноким Ракам звезды подсказывают не спешить с выбором наиболее подходящего партнера.

Лев ‌‌

Не исключено, что излишняя критичность второй половины вызовет в вас бурю эмоций. Для того, чтобы сохранить мир в вашей паре, попросите авторитетное третье лицо выступить арбитром в вашем споре. Одинокие Львы могут завязать сразу несколько параллельных любовных связей.

Дева ‌‌

Звезды подсказывают, что в этот день Девам желательно устроить себе легкую передышку. Если вы с партнером смените образ жизни, то вместе получите удовольствие от новых, приятных впечатлений. Одинокие Девы получат в свое распоряжение целый ряд возможностей улучшить качество личной жизни.

Весы ‌‌

Сегодняшний день для многих Весов станет временем прорыва. Накопившееся напряжение найдет выход, а между вами и любимым человеком воцарится долгожданное согласие. Если вы пока не встретили вторую половинку, доверьтесь интуиции, чтобы вовремя воспользоваться шансом.

Скорпион

Не исключено, что Скорпионы в этот день окажутся во власти меланхолии. Это несколько снизит возможность здраво оценивать происходящие события в личной жизни. Если вы пока одиноки, постарайтесь доказать окружающим свою уникальность.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут быстро ориентироваться в водовороте событий любовной жизни. Это поможет вам вовремя сделать верный шаг и выиграть поединок с соперником. Если вы пока одиноки, постарайтесь зря не рисковать в отношении малознакомых потенциальных партнеров.

Козерог

Звезды подсказывают, что сегодня вам стоит уделить больше внимания любимому человеку и вернуться к совместному обсуждению старых проблем, которые могут всплыть вновь. Увлеченность работой отодвинет перспективу встречи с будущей пассией одиноких Козерогов.

Водолей

Текущее положение планет говорит, что сегодня у вас отношения со второй половинкой немного омрачатся из-за эмоциональной нестабильности партнера. Впрочем, ваше участие поможет гармонизировать ситуацию. Имидж одиноких Водолеев окажет сильный эффект на окружающих.

Рыбы ‌‌

Если стечением обстоятельств вам будет брошен вызов в отношении объекта вашей симпатии, не торопитесь с решительными действиями. Возможно, выжидательная позиция поможет понять ситуацию гораздо лучше. Одиноким Рыбам звезды подсказывают не отступать от задуманного.