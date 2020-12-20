Нужна пауза, чтобы собраться с силами — гороскоп на 21 декабря

7-8 лунные сутки. Сегодня Луна в Рыбах препятствует активной реакции на события, провоцирует невнимательность или явную необъективность суждений.

Есть риск проблем из-за небрежности, несобранности, болезни, отсутствия нужных людей, критичных случаев опозданий, путаницы, саботажа. Совместная ингрессия Солнца и Меркурия в Козерог подсказывает идеи, обещает новости, приглашает к контакту со старыми друзьями и коллегами, но встреча может не состояться, а беседа зайти в тупик. Нужна пауза, чтобы собраться с силами или с мыслями. Не стоит работать с документами, проводить собеседования, совещания и консультации.

Овен

Сегодня Овнам нелегко прийти в должную форму, взять с места быстрый старт и сделать стремительный рывок. Возможна замедленная реакция даже на экстренные неприятности - например, на угрозу собственной безопасности. Не слишком эффективны попытки продвинуться в реализации новых планов. Не стоит заниматься сложными делами, повышать нагрузки, брать на себя ответственность и принимать важные решения.

Телец

Сегодня Тельцам не стоит полагаться на других людей (особенно, малознакомых или друзей, которых они давно не видели). День создает почву для недоразумений, которые, в зависимости от ситуации, могут стать и забавными, и критичными. Прогрессу и ясности в делах может помешать чья-то слабость, загадочное стечение обстоятельств, ваше собственное замешательство. Не исключен саботаж. Выручит интуиция.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам занимать пассивную отстраненную позицию, оставаться наблюдателями. Если в ваших руках рычаги управления событиями, лучше пользоваться ими незаметно. Близнецам, в чьем карьерном и личном досье есть не слишком благовидные страницы, стоит о них помалкивать: не время признаваться в былой слабости, слепоте, сомнительных приключениях, пробелах в образовании и опыте.

Рак

Сегодня Ракам имеет смысл уклониться от экзамена, собеседования, консультации, личного знакомства, от выступления перед взыскательной аудиторией и приватного честного диалога. В отличие от конструктивно настроенного собеседника, многие Раки предпочтут не обсуждать серьезные темы, а плавать в мечтах. День хорош, если вы хотите оказаться вне поля чужого зрения, избежать контроля и прямых вопросов.

Лев

В эти сутки Львам не стоит ждать от себя многого: здоровье или обстоятельства помешают быть на высоте. Не исключено, что вы будете недотягивать до своих же средних показателей. Также, лучше снизить в этот день требования к подопечным, подчиненным, ученикам, коллегам. Не стоит выбирать его для важного совещания, входа в серьезный проект: могут отсутствовать нужные кадры и быть недоступны сервисы.

Дева

Девам в этот день придется смириться с царящим вокруг них информационным вакуумом, туманностью перспектив и обманом в некоторых привычных ожиданиях. Многим Девам будет не с кем поделиться идеей. Не стоит искать партнера, ходить на собеседования, размещать объявления, давать начало новому проекту, обсуждать в конкретных деталях совместные планы на учебу, работу, воспитание детей или зимний отдых.

Весы

Сегодня для Весов продолжается полоса неопределенности и мелких препятствий, начавшаяся накануне. Вплоть до ночи вас может сопровождать недомогание, груз ответственности или навязчивый мыслеобраз. Возможно, вам придется выждать, уйти в тень, побыть в одиночестве или молчании, поберечь силы, посетить врача, выполнить долг, кому-то посочувствовать, сделать уступку близким, старшим или важному лицу.

Скорпион

Сегодня чутье подсказывает Скорпионам, что всякая суета бессмысленна - и оно не ошибается. Если вы нуждаетесь в полном отдыхе, надеетесь на отсрочку перед выполнением долга или перед неизбежной малоприятной работой, звезды советуют вам не отказывать себе в этом удовольствии. Стоит отложить работу с документом, встречу, командировку. Новость или дельную мысль лучше обдумать в тишине и одиночестве.

Стрелец

Стрельцов ждет день покоя или вынужденного выжидания. Возможна повышенная эмоциональность, неуверенность, зависимость от дома, семьи или от прошлого. Нетерпеливым, общительным и предприимчивым Стрельцам придется добавить к этому списку неудачу во всех начинаниях: любая активность сегодня заведет их в тупик. Важны новости практического плана, связанные с деньгами, имуществом, работой или питанием.

Козерог

Для Козерогов этот день отмечен значимой новостью или пришедшей ценной мыслью. Звезды советуют дать любой идее вызреть до завтра. Это важно вдвойне, если вы не уверены в себе, нуждаетесь в эмоциональной или информационной поддержке: сегодня вам сложно ее получить по объективным причинам. Стоит повременить с заявкой, предложением: высока вероятность не найти собеседника или быть не услышанным им.

Водолей

Водолеев день может навести на мысли об одиночестве и непонимании. Звезды советуют трактовать ситуацию позитивнее - как необходимость самостоятельно осмыслить свои планы и понять меру возможной ответственности. Чем необычнее ваша цель и обширнее замысел, тем выше потребность во временном уединении. Для раздумий прекрасно подойдет карантин, отпуск, проверка, отсрочка, курс лечения и профилактики.

Рыбы

Сегодня Рыбам напомнит о себе старый друг или коллега, либо они сами вспомнят о нем. Самые эмпатичные Рыбы заранее почувствуют связь, а самые хитрые подстроят встречу и спровоцируют разговор. Но ситуация может обмануть их ожидания. Многим Рыбам будет нечего сказать - или диалог развернется в неожиданном русле, для которого еще нет шаблонов. Обсуждение наиболее важных тем будушего лучше отложить.