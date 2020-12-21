Как нелюбовь к себе связана с прошлыми жизнями

Финалистка 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова рассказала о том, откуда берется нелюбовь к себе и как с ней бороться.

— Нелюбовь к себе на глубинном уровне возникает по причине осознания ошибок, совершенных в прошлом, чаще всего в прошлых воплощениях, — пишет Николь.

Финалистка шоу считает: чтобы избавиться от подобного отношения к себе, понадобится определенный подход. Так в течение 41 дня нужно левой рукой писать определенный текст, который Кузнецова разместила у себя в посте в Instagram. После чего следует сжечь бумагу с написанным текстом и либо развеять по ветру, либо смыть водой.

По заверениям Николь, эта техника поможет постепенно поменять глубинные установки и убеждения на уровне подсознания.