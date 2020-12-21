Страсти вспыхнут ближе к ночи — гороскоп на 22 декабря

8-9 лунные сутки. Сегодня импульсивная и непокорная Луна в Овне мешает слепо принять мысли, которые диктует союз Солнца и Меркурия в знаке Козерога, побуждает оспаривать личные приказы и прежние «авторитетные мнения».

Суждения дня действительно могут быть консервативными и плохо совместимыми с новой реальностью, нуждаться в доле здоровой критики. Аспект Луны и Венеры в течение дня поддерживает гармонию, но другие небесные конфигурации грозят очередной волной напряженности. Там, где не изжит принципиальный спор и живы старые счеты, страсти к ночи вспыхнут вновь. Возможна ревность или профессиональный конфликт.

Овен ‌‌

Этот день несет Овнам приятные впечатления и отдельные удачные покупки, помогает решить часть проблем за счет взаимной симпатии. Овнам-«жаворонкам» не стоит строить твердых планов рано утром: однозначные решения и взвешенные обсуждения преждевременны. К концу дня гармония сменится напряженностью. Многих Овнов потянет на вызывающий поступок, на риск или привычный спор со старшими (вышестоящими).

Телец

Тельцов этот день склоняет к романтике и авантюрам. Подобный настрой поможет многим представителям знака внешне и внутренне раскрепоститься, забыть о части своих былых предрассудков. Вы сможете представить себя в новом качестве, опробовать остроумный альтернативный вариант решения какой-то задачи. Легкое невинное баловство способно положить начало радикальной смене вашего прежнего мировоззрения.

Близнецы

Близнецы сегодня могут рассчитывать на встречную симпатию окружающих, любовную или иную удачу. Приятные стороны этого дня помогут вам проще принять его кризисные моменты. Возможно, придет тревожная новость или вами заинтересуется официальное лицо. Сложная ситуация может возникнуть в страховой или налоговой сфере. С непростого момента начнется карьера Близнецов, сменивших должность или профессию.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам стоит пользоваться возможностью обменяться с кем-то услугами. Репутация «нужного человека» станет неплохой поддержкой на случай, если вновь разгорится пламя старинного принципиального конфликта (особенно, служебного, правового или профессионального). Звезды советуют вам избегать даже мелких личных разногласий, так как они все еще легко могут перерасти в коллективное сведение счетов.

Лев ‌‌

Сегодня в жизни Львов присутствует и позитив, и ряд досадных обстоятельств. Положительный сюжет (любовную гармонию, спортивный успех) рекомендуется поддержать с расчетом на будущее: здесь явно есть потенциал. А вот проблемы желательно срочно решать, чтобы они не стали обузой. Это могут быть следы вашего прошлого, в виде недолеченных болезней, служебных, технических, правовых и других проблем.

Дева ‌‌

Сегодня у Дев появится азарт для решения остаточных трудностей. За каждый взятый барьер предполагается маленькое вознаграждение (например, благодарность от коллег или близких). Если возникают новые проблемы, звезды советуют решать их как можно быстрее, но не драматизировать положение: то, что вы привыкли считать экстраординарным событием или серьезным экзаменом, становится фоном рутинной работы.

Весы ‌‌

Сегодня Весам стоит смотреть на шаг вперед, не провоцировать (или сглаживать) конфликты. День способствует взаимной симпатии, но окружающие склонны резко реагировать на знакомые раздражители, поддаваться ревности или гневу. Возможны разногласия у партнера и родителей. Если в доме или коллективе появилось новое лицо, лучше не ставить его в двусмысленное положение: можно испортить с ним отношения.

Скорпион

Скорпионам день сулит случайную с виду удачу. Возможен дополнительный заработок благодаря умению параллельно вести дела или владению разными методами работы (игры). Звезды намекают, что такой вираж событий вполне согласуется с логикой новых жизненных условий: если вы освоили полезный навык, ваш труд закономерно дает отдачу. Не исключено, что у вас уже в руках подработка и лишний источник дохода.

Стрелец

Сегодня Стрельцы во всем найдут приятную сторону, что поможет им не замечать трудностей и «не слышать» плохих новостей. Но звезды все же советуют быть в курсе происходящего, чтобы не получить сюрприз (особенно, финансовый). Вероятность осложнений выше, если за вами числятся неоплаченные счета, грубо нарушенные правила игры, не исправленные профессиональные ошибки или не закрытые вовремя долги.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит поддаваться первому импульсу. Его следствием может стать неверно выраженная мысль, преждевременное предложение, опрометчивое деловое или бытовое решение. Звезды намекают, что ваши идеи пока сыроваты. Не исключено, что они несколько старомодны, консервативны и нуждаются в подгонке под новую реальность. Возможно, вы не видите двойственности своих аргументов или выводов.

Водолей

Сегодня Водолеи получат приятный стимул на будущее извне, или смогут сами что-то предпринять ради грядущих успехов. Возможны небольшие подвижки в любви, карьере, спорте или финансовых делах. Не стоит упускать подходящие моменты для мелких шагов: это задел, который вы позже сумеете развить и приумножить. Глобальные инициативы лучше отложить: к ним вы пока не готовы или вам мешают обстоятельства.

Рыбы ‌‌

Сегодня у Рыб возможны небольшие успехи в любви или бизнесе, не исключены мелкие заработки из параллельных источников. Звезды советуют присматриваться к таким моментам: не исключено, что именно они станут в ближайшее время вашей привычной реальностью. Стоит относиться с долей скепсиса к советам прежних друзей и бывших признанных авторитетов: их экспертное мнение больше не является безошибочным.