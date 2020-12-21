Учитесь на чужих ошибках — финансовый гороскоп на 22 декабря

Сегодня стоит просить советов у успешных коллег и учитывать чужие ошибки.

Овен ‌‌

У Овнов наиболее успешное время для деловой активности приходится на первую половину дня. В это время вы сможете спокойно урегулировать любые вопросы с начальством, в том числе те, которые не подлежат публичной огласке. Вторая половина дня будет связана с препятствиями, которые вырастут на вашем пути к заветной цели.

Телец

У Тельцов сегодняшний день складывается из двух половинок – первая половина дня будет гармоничной, а вторая половина дня складывается напряженной. Поэтому рекомендуется наиболее важные дела запланировать на утренние часы. Успешно проходят деловые контакты, короткие поездки и командировки. А вот во второй половине дня следует позаботиться о своей репутации.

Близнецы

Близнецы, занимающие руководящие должности, в начале дня смогут успешно справиться со стоящими на повестке дня вопросами. В частности вы успешно проведете необходимые структурные изменения и повысите эффективность своей работы. Вторая половина дня может быть связана с нештатными ситуациями, техническими сбоями.

Рак ‌‌

У Раков в первой половине дня успешно складывается деловое сотрудничество с людьми. Вы сможете легко урегулировать вопросы с деловыми партнерами и клиентами. Можно выступать в роли посредников в переговорном процессе. Успешно пойдут дела, связанные с демонстрацией своих способностей на публике, выступлений с докладами. Вторая половина дня неблагоприятна для карьерного продвижения.

Лев ‌‌

У Львов, наделенных талантом к техническому творчеству, первая половина дня складывается удачно. Вы сможете проявить себя как изобретатели, рационализаторы, инженеры, предложив интересные технические решения. Во второй половине дня вам потребуется строго соблюдать служебные инструкции и не допускать нарушений трудовой дисциплины – берегите свою репутацию.

Дева ‌‌

Девам в первой половине дня следует ориентировать себя на запросы, поступающие от других людей. Это особенно важно при выполнении клиентских заказов. Сейчас от вас требуется правильно понять, что клиент желает получить от вас и сделать все, чтобы он остался доволен вашей работой. Вторая половина дня может быть связана с неожиданностями, которые могут привести к финансовым потерям.

Весы ‌‌

У Весов результаты работы в сегодняшний день будут связаны с условиями на рабочем месте. Чем лучше будут условия труда, тем выше будет и результат. При этом следует знать, что наиболее удачным временем для работы будут утренние часы. Вторая половина дня складывается неблагоприятно для бизнесменов, занимающихся поиском новых рынков сбыта .

Скорпион

У Скорпионов в этот день многое будет зависеть от вашего умения находить общий язык в общении с людьми. Наиболее удачно пойдут дела в первой половине дня. В это время вы сможете тонко психологически настроиться на собеседника. Успешно пойдут дела у торговцев и консультантов сетевого маркетинга. Однако во второй половине дня в контактах с людьми усиливается напряжение.

Стрелец

Результативность деловой активности Стрельцов во многом будет зависеть от времени, когда вы беретесь за дела. В первой половине дня вы будете весьма энергичными и сумеете преуспеть. Это время характерно удачливостью в деньгах, которые сами будут притягиваться к вам, как магнитом. Вторая половина дня во многом будет иметь противоположные свойства.

Козерог

Козерогам в первой половине дня звезды советуют проявлять инициативу, направленную на расширение и укрепление деловых связей. Отдавайте предпочтение умственному труду, анализу информации, оформлению документов. Деловые встречи и поездки проходят успешно. Вторая половина дня неблагоприятна для проявления инициативы в делах.

Водолей

У Водолеев первая половина дня складывается удачно для дополнительной подработки. Вторая половина дня складывается крайне напряженно для тех, кому по роду работы приходится совершать частые поездки и контакты. Нежелательно на это время планировать деловые встречи. Старайтесь не браться за важные дела, поскольку вы можете находиться в эмоционально взвинченном состоянии.

Рыбы ‌‌

Рыбы в первой половине дня могут рассчитывать на поддержку со стороны друзей и единомышленников. Это хорошее время для коллективных видов деятельности, связанных с творчеством типа конструирования, проектирования, программирования. Вторая половина дня может быть связана с материальными убытками. Покупки могут оказаться неудачными.