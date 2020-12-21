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ТОП-3 самых избалованных знаков зодиака

Говорит Уфа1 час назад
Фото: depositphotos

Какие же знаки зодиака самые избалованные? Понятно, что каждый человек любит себя побаловать, но есть такие, кто считает, что должны это делать больше остальных.

Телец

Этот человек предпочитает дорогие вещи, а также любит тратить деньги, хорошо, что он умеет их и зарабатывать. Ему требуется комфорт и удовольствия, чтобы к нему относились по-царски и баловали окружающие. Он целеустремлен в своих желаниях и почти всегда добивается их любыми способами.

Близнецы

Близнецы это те, кто любит, чтобы баловали их и как можно больше, они предпочитают красиво отдыхать и принимать дорогие подарки. Но, к счастью, они также и любят делать такое же в ответ своим близким. Но не стоит думать, что это из добрых побуждений, просто это им доставляет огромное удовольствие, так они удовлетворяют своё эго. Бывают очень требовательны, хотят, чтобы им приносили завтрак в постель и чуть ли не носились с ними как с маленькими детьми.

Лев

Львы они же цари, считают, что к ним должны относиться как к королям, и искренне требуют этого от родных, близких и друзей, ведь действительно считают, что заслуживают намного больше, чем остальные. Для достижения целей могут манипулировать вами, ведь им важно, чтобы ими восхищались во всём, в каждом аспекте жизни, хвалили и чуть ли не боготворили. Такой человек обычно высокомерен, большой эгоист и очень любит властвовать.

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