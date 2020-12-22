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Астролог раскрыл секреты привлечения удачи в 2021 год

Украина.ру2 часа назад
Фото: depositphotos

Астролог уверен, для того, чтобы предстоящий год стал хорошим, нужно одеться в новогоднюю ночь в наряды серебристой расцветки, а вот черные образы лучше отложить на другое время.

Принесут удачу, по словам Росса, и подарки из серебра, а влюбленным обязательно нужно преподнести друг другу фигурки в виде маленьких бычков. Новогодний стол тоже имеет значение, говядину стоит исключить, предпочтя свинину, чтобы не обидеть символ наступающего года — Белого быка.

Клубы и массовые посиделки с друзьями в бой курантов — плохая идея, утверждает предсказатель, лучше встретить год дома в кругу семьи, иначе «2021 год пойдет насмарку».

Астролог составил прогноз для Украины на 2021 год и пришел к выводу, что уже через несколько месяцев в стране начнется финансовый рост, укрепление гривны, а благодаря приходу к власти Джо Байдена в США в корне изменится и ситуация в Донбассе, вплоть до полного прекращения боевых действий.

В тоже время политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко заявил, что все революции на Украине происходят под новый год.

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