Что повесить на новогоднюю елку, чтобы привлечь удачу

Читай в сегодняшнем гороскопе, что каждому знаку зодиака повесить на елочку, чтобы привлечь удачу для всего наступающего 2021 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Тебе стоит повесить на елочку живописную и с любовью сделанную (ну или просто чрезвычайно красивую) фигурку Белого Быка. Не обязательно металлического, но именно белого. Она станет для тебя тем самым талисманом, который в 2021-м поможет создать коммерчески выгодные союзы и притянет к тебе не только людей, которые с удовольствием окажут тебе содействие во всех твоих начинаниях, но и новые финансовые потоки. Помести игрушку на почетное место, чтобы ее было видно, чтобы она выделялась, — так сказать, продемонстрируй покровителю года уважение.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Тебе рекомендуется повесить на елочку самую старую в твоей коллекции елочную игрушку; желательно, чтобы она была с историей, например, передавалась в вашей семье из поколения в поколение. Тогда в наступающем году ты не только сохранишь все то, что имеешь и чем дорожишь, но и весьма ощутимо умножишь все это, сумеешь чем-то важным обеспечить своих близких, затеешь и грамотно, удачно, без особых препятствий осуществишь нечто грандиозное, то, что потом можно будет передать детям/внукам.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Тебе стоит повесить на елочку красивую и очень выразительную звезду — она в наступающем году станет для тебя путеводной, не даст сбиться с правильного курса и свернуть на кривую дорожку, не раз подтолкнет к верному выбору и к общению с теми людьми, которые благоприятно повлияют на твое существование, поспособствуют твоему благополучию. Звездочка может быть и наконечником на верхушку елки, и обычной игрушкой, главное, чтобы она блестела и была либо серебристой, либо сияюще-белой.

Рак (22 июня — 22 июля)

Тебе стоит развесить на елочке маленькие, по-новогоднему украшенные рамочки с фотографиями тех людей, которые тебе особо дороги и которым ты желаешь безусловного счастья — в 2021-м от родных будет многое зависеть, в самых разных ситуациях они станут для тебя ключом к успеху, а иногда и единственным его залогом. Ну и не забудь в новогоднюю ночь мысленно перечислить всех тех, кто изображен на этих фото, и каждому человеку персонально пожелать чего-то очень замечательного.

Лев (23 июля — 22 августа)

Тебе стоит на цветных ленточках развесить на елочке блестящие реальные или шоколадные монетки нескольких номиналов и желательно разных стран. Они в наступающем году поспособствуют твоему обогащению, не дадут тебе пройти мимо каких-то уникальных возможностей, реализовав которые ты существенно пополнишь свой счет в банке. А еще они помогут тебе сделать крупное приобретение, о котором ты мечтала очень давно, и поверить в коммерческий успех той идеи, которая уже пару лет вертится в твоей голове и ждет, пока ты решишься ее осуществить.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Тебе рекомендуется повесить на елочку то, что ассоциируется у тебя с полноценным отдыхом и прекрасным релаксом — с каким-то активным досугом или, наоборот, с чем-то о-о-очень расслабляющим. Тогда в наступающем году интенсивный труд будет гармонично уравновешен яркими приятными впечатлениями и занятиями, помогающими полностью восстановить силы, а главное, ты станешь буквально играючи решать самые заковыристые личностные, любовные, служебные и бытовые задачки.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Тебе стоит повесить на елочку что-то очень изящное и высокохудожественное, может, с белым кружевом, жемчужинками, серебряными вставками. Можно и покупной новодел или нечто сделанное самостоятельно и что-то старинное, винтажное, имеющее долгую и обязательно прекрасную, восхитительную историю. Это поспособствует тому, что твоя жизнь в 2021 году будет наполнена всем по-настоящему красивым: событиями, впечатлениями, людьми, мыслями, планами и их всенепременным гармоничным осуществлением.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Тебе рекомендуется повесить на елочку что-то легкое, воздушное, почти невесомое и обязательно светлое. Это может быть и серебристое перо, и банальная большая снежинка, искрящаяся и переливающаяся. Этот предмет в наступающем году поможет избежать мрачных мыслей и рефлексий, поспособствует простому принятию сложных решений, заставит исчезнуть проблемы, которые тебя нервируют. А еще благодаря ему ты «улетишь» из тех ситуаций, которые тебя не устраивают, и обретешь то, что кажется тебе наиболее правильным.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Тебе стоит повесить на елочку что-то новое, то, к чему у тебя в магазине непроизвольно потянется лапка, мимо чего ты просто не сможешь пройти, так тебе захочется этим обладать. Причем игрушка может быть и совсем копеечной, главное, чтобы к ней лежала душа, тогда она станет для тебя залогом успеха во многих твоих начинаниях, обострит твое чутье и не даст ввязаться в заведомо провальные проекты, притянет к тебе людей, с помощью которых удастся реализовать весьма амбициозные твои задумки.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Тебе рекомендуется повесить на елочку любимого тобой с детства и до сих пор или впечатлившего тебя только сейчас сказочного/мультяшного персонажа. Он станет для тебя своеобразным проводником к чему-то волшебному, к тому, чему ранее ты почему-то не уделяла должного внимания, что считала для себя не по возрасту или не по статусу. Благодаря ему ты обратишь свой взор на те аспекты существования, на которые не хватало времени или фантазии, что, в свою очередь, сделает твою жизнь более яркой, разнообразной, праздничной.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Тебе стоит повесить на елочку игрушку, которая метафорически или вполне себе прямолинейно является воплощением твоей мечты. Так, например, если ты мечтаешь о машине, вешай яркий автомобильчик, хочешь побывать в другой стране — что-то для нее традиционное и точно с ней связанное, а если жаждешь ярких и впечатляющих перемен — развесь на елке шары с изображением фейерверка. Можешь спрятать в ветвях новогоднего деревца и обвязанный лентой список со всеми «хотелками» на 2021 год.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Тебе стоит повесить на елочку нескольких легкокрылых феечек — они в наступающем году станут регулярно помогать тебе в твоих делах, облегчать достижение любых целей, чем-то неизменно тебя радовать, пусть по мелочи, но зато перманентно. Хорошо, если ты дашь им имена и тихонько поговоришь с каждой из них, нашепчешь, какие надежды на них возлагаешь. Не забудь и польстить им, рассказать, какие они красивые, обаятельные и добрые, тогда и трудиться на твое благо они станут куда охотнее.