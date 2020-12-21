Что ждет Овнов в 2021 году

Овны привыкли добиваться своих целей. Всегда. Чтобы не случилось.

И обычно такой подход работает. Но Белый металлический Бык не любит идти на уступки. Поэтому Овнов ждет битва — кто же все-такие упрямее. Чтобы выиграть, не нужно рвать на себе волосы. Наоборот, расслабьтесь и направьте энергию в другое место: сделайте ремонт, который давно хотели, запишитесь в спортзал или отправьтесь в путешествие, которое постоянно откладывали. Время пришло.

В этом году настойчивый Овен и упрямый Бык выступают в тандеме. В итоге супергеройский отряд сшибает все преграды на пути к карьерным достижениям. Это именно тот случай, когда останавливаться нельзя: используйте все возможные ресурсы и пробуйте новые пути для самореализации. Может быть, стоит открыть новый бизнес или провести пару сделок с недвижимостью? Звезды подсказывают: что вам принесет прибыль и то, и другое. Но не дайте любви к соперничеству ослепить вас. Делайте ставки аккуратно и избегайте азартных игр. Да, даже пара партий в покер с друзьями ничем хорошим не закончится. Просто поверьте.

Любовный гороскоп для Овнов на 2021 год

Перемены затронут и любовные отношения. А как вы хотели? Женщины поймут, что купаться во внимании поклонников — это, конечно, хорошо. Но в этом году стоит кинуть якорь и создать прочные и крепкие отношения. Мужчины — наконец-то разберутся в себе и прекратят строить из себя железных и непробиваемых. Им тоже хочется любви, и мир должен об этом знать.

Финансовый гороскоп для Овнов на 2021 год

Ваш криптонит — импульсивность. Вы можете медленно и верно откладывать деньги весь год, а потом потратить все на спонтанную (и чаще всего ненужную) покупку. Просто потому, что так захотелось. Выход — прятать деньги во вкладе или переводить в инвестиции. Тем более у вас есть талант видеть возможности для приумножения своих доходов. Большие и важные приобретения стоит отложить до конца года.

Гороскоп здоровья для Овнов на 2021 год

Кажется, в прошлом году вы наконец-то поняли, что вы не титан, и, как и все простые смертные, подвержены недугам. Поэтому начали чуть пристальнее следить за состоянием своего здоровья. Отличная работа. В этом году стоит двигаться в том же духе. Плюс избегать сильных эмоциональных нагрузок. Любовные драмы хороши только на экране телевизора.