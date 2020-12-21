Почему ночью нельзя смотреть в окно

Из древних времен к нам пришло много примет и суеверий, которые знают не все.

Некоторыми люди пренебрегают, но на самом деле они важны и касаются банальных вещей. Так, одной из примет является то, что нельзя смотреть в окно в темное время суток.

Наши предки верили, что после заката наступает время нечисти, злых духов и покойников, поэтому ночью стоит быть предельно аккуратными со многими вещами. В это время нельзя делать многие обычные вещи, иначе может случиться беда.

Окно как проводник в мир злых духов

Предки верили, что ночью нельзя смотреть в окно. Из-за того, что в это время злые духи особенно активны и сильны, они могут с легкостью попасть в душу человека и овладеть его сознанием. В дом они могли заходить через открытые двери, а к человеку пробираться через зеркало или окно. Ночью стекло способно отражать все, что происходит в доме, поэтому нечисть спокойно проникает в дом, если человек подходит к окну и видит свое отражение.

Посмотрев ночью в окно, человек может принести беды в дом и дать демонам овладеть своей душой. Тогда у него могут начаться неприятности в виде психических расстройств, беспочвенной агрессии и постоянных неудач.

Кроме того, в ночное время у человека ослабляется энергетика, поэтому нечисти гораздо проще проникнуть в его сознание и заполучить его душу.

Души умерших

Считалось, что ночью освобождаются не только злые духи, но и покойники. Стук в окно ночью может означать, что с человеком хочет связаться умерший родственник. Такой знак может быть предостережением или просьбой, но при этом смотреть в окно ночью ни в коем случае нельзя, как сильно вы бы не хотели встретиться с душой покойного. Считалось, что такая встреча может сулить неприятность – погибший мог забрать душу живого в свой мир совершенно случайно.

Алевтина Кузнецова