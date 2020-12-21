Предсказавший пандемию экстрасенс дал прогноз на 2021 год

Финалист «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев, который одним из первых предсказал пандемию коронавируса, рассказал, что ждет человечество в 2021 году. Эзотерик не делает положительный прогноз.

Он коротко отметил, что человечество ждет еще много бед. 2021 год, по мнению экстрасенса, станет годом войны и конфликтов.

«Пока я не могу много говорить об этом. Скажу коротко. Это год войны. 2021 год тоже будет негативным годом. Будет плохо. Все боялись 2020 года, потому что, действительно, было трудно, но 2021 год будет еще хуже. Будет очень много крови и конфликтов», — сказал провидец.

Зираддин Рзаев не стал пояснять свое мрачное предсказание. Стоит отметить, что его слова часто сбываются. Он предсказал извержение вулкана в Исландии в 2011 году, трагедию в Мекке, когда при падении строительного крана погибли более ста паломников. Ему было известно и о пандемии коронавируса и о смерти рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого. Однако всем свойственно ошибаться. Нужно верить в наилучшее развитие событий.