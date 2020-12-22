Каким знакам зодиака важно беречь здоровье в 2021 году

Каждый хочет быть здоровым и чувствовать себя хорошо. Многие задаются вопросом, что будет с их здоровьем в следующем году. Российский астролог Павел Глоба поделился свежим гороскопом для всех знаков зодиака.

Глоба напомнил, что 2021 год пройдет под знаком Металлического Быка. Он является существом с необычайными силой и упорством. Но этими качествами он сможет наградить не каждого. Некоторым знакам зодиака стоит внимательнее относиться к своему самочувствию. Может пострадать психологическая сфера. При этом к концу года все смогут восстановиться.

Как утверждает астролог, проще всего придется Овнам, Тельцам и Козерогам. Главный совет для них – научиться контролировать свой разум и вовремя расслабляться. Им помогут медитации и йога. Даже если представители этих знаков начнут с малого, они не пожалеют о потраченных силах.

Представителям водной стихии, считает Глоба, стоит особенно поберечь зрение и пищеварительную систему. Астролог считает, что им стоит воздержаться от работы на высоте. Для Раков, Скорпионов и Рыб в 2021 году с этим связаны определенные риски.

Глоба советует Девам быть аккуратным с огнем. По его прогнозам, у этого знака выше вероятность обжечься. Он советует держаться подальше от костров и фейерверков.

Близнецы, Весы и Водолей могут в начале года испытать проблемы с носоглоткой. Астролог также считает, что у представителей этих трех знаков возможны обострения хронических заболеваний. Он советует им одеваться по погоде и внимательно следить за своим здоровьем.

Львам и Стрельцам Глоба советует беречь психологическое здоровье. Для них предстоящий год может быть связан со стрессом и тревогами. Чтобы избежать нервных срывов, астролог рекомендует не участвовать в скандалах и избегать конфликтов на работе.