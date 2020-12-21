Что Юрий Лонго говорил о будущем России и США

Юрий Лонго был известным иллюзионистом и магом. Сам он говорил о том, что его возможности безграничны, поэтому многие люди верили в его дар предвидения.

Некоторые предсказания мага пересказывают до сих пор. Одно из самых известных его пророчеств, по некоторым данным, уже начало сбываться.

Одно коллеги уверены, что маг предвидел будущее, а другие говорят о том, что он сам запустил определенный механизм, который приведет к критическим последствиям. Именно поэтому экстрасенсы думают, что будущее Америки уже предрешено.

Перед своей смертью Лонго сделал предсказание о судьбе США. Он говорил о том, что Америку захлестнут протесты и митинги, а политическая система потерпит крах. По словам мага, первые лица США не смогут сохранить статус сверхдержавы из-за частой смены власти.

Забастовки и митинги приведут к тому, что президенты этой страны будут сменять друг друга чаще, чем этого требует законодательство. Из-за этого там начнется голод и разруха.

Из-за того, что власть Америки в мире постепенно начнет угасать, жители и первые лидеры страны начнут вспоминать колониальное прошлое. Лонго уверен, что в XXI веке Америка примкнет к Великобритании. Результатом этого объединения станет то, что США станет частью Великобритании.

Маг уверен, что уже к 2025 году все забудут о том, что США была сверхдержавой, а влиятельное место американцев займут англичане.

О том, какой будет роль России в подобном переделе мира, он не упомянул. Когда Лонго задавали вопросы о будущем его страны, он отвечал, что Россия существенно отстает от Запада во многих сферах жизни, но упоминал, что кардинальных изменений в ближайшем будущем он не видит. По его мнению, это происходит из-за того, что в России сильно развита духовная сторона, которая объединяет всех жителей страны.

Алевтина Кузнецова