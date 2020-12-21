Зимнее Солнцестояние: планеты устроят маленькую революцию

День зимнего Солнцестояния как одна из важных поворотных точек года традиционно плотно связан с ритмами астрологии – именно в эти самые короткие дни года Солнце переходит (в этом году 21 декабря в 13:00) в один из кардинальных знаков Козерога.

Однако особый символизм этому дню придаёт явно более эпохальное астрологическое событие – точное соединение планет-титанов Юпитера и Сатурна в 1 градусе знака Водолей, которое можно без прикрас обозначить как Великое Воздушное Соединение (ВВС).

Более глубокий анализ перспектив, как минимум ближайшего 20-летия, обусловленных встречей Юпитера и Сатурна в знаке Водолея, ещё впереди, а гороскоп входа Солнца в кардинальный знак Козерога становится так называемой сезонной картой, которая будет активна до Весеннего равноденствия, совмещённого с входом Солнца в знак Овна 20 марта.

По карте зимнего Солнцеворота от 21 декабря можно сразу сказать – заявка планетных конфигураций на какие-то яркие события в течение как минимум ближайших двух месяцев в этом гороскопе заложена двумя противоречивыми аспектами Луны и Марса к планете глубинных трансформаций Плутону, а также Ураном, подключённым теперь к бесперебойной сети с помощью тех же Юпитера и Сатурна. Уже в середине января Уран сойдётся в схватках с Юпитером (17-18 января) и Марсом (20-21.12 января). Если вместе с этими явно резонансными аспектами учитывать фактор предельно напряжённого новолуния 13 января с квадратурой вредителей Сатурна и Марса – можно ожидать, что январь (со второй декады) и большая часть февраля 2021-го станут самым ярким на события периодом 2021 года. Причём характер событий этого времени может создать так называемые афтершоки на весь год.

Период может принести новые или обострить уже начатые конфликты, массовые протесты и забастовки во многих уголках мира. Может создать условия для свержения властных режимов и ухода со сцены политических лидеров. Это тяжелое время как для властей, так и для силовиков, правоохранительных органов и военных, которые могут терпеть неудачи. В целом этот период вряд ли обойдётся без каких-то неординарных событий, и начиная со второй декады января до 22 февраля станет не лучшим временем для новых начинаний на перспективу. Этот же период будет рискованным для путешествий и дальних поездок, урегулирования спорных вопросов. Повышается травмоопасность, могут не оправдаться надежды на партнёров, кардинально меняться новые планы – важно в этот период проявлять терпение и гибкость.

Другими серьезными событиями ближайшего времени станут переход Марса в слабое для себя положение – знак Тельца с 7 января, а Венера с 8 января обоснуется в Козероге. Об этой конфигурации гендерных планет временно повышающей значимость материальных жизненных ценностей, что станет главным интересом периода, ещё будет рассказано более подробно

Вот основные неблагоприятные, конфликтные дни ближайшего периода до февраля – 23 и 30 декабря (полнолуние), первая половина суток 1 января, 6-7, 12-14 (неблагоприятная фаза новолуния), 20-21, 23-24, 26, 28 января.

Дни более стабильных и позитивных взаимодействий планет – 25, 26 (до 14:00), 27 декабря, 2-3,5 (условно), 8, 9 (вторая половина дня), 16, 29 января.

Serg Korablev