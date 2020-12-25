Что знакам зодиака принесет полнолуние 30 декабря 2020

Астролог Эвелина Соболева поделилась астрологическим прогнозом до конца 2020 года.

Как отметила эксперт, чувствуется, что все устали от этого года и хотят получить свободу. Однако именно сейчас можно наломать дров необдуманными решениями.

«Я так понимаю, что все на этой неделе очень захотят свободы. Кто-то уже почуял ветер перемен, 2020-й уходит и уже захочется какой-то демонстрации и своей свободы. Давайте без фанатизма, уже не за горами эта свобода, потерпите», — сказала астролог.

В жизни каждого человека к 28 декабря появятся какие-то спонтанности. И хотя на первый взгляд далеко не все неожиданности могут показаться положительными, в итоге они будут на руку. Даже если кто-то решит на резкие меры в жизни: уволиться, расстаться с партнером, уехать — это будет к лучшему, но со временем есть вариант пожалеть о принятом решении.

«Уже скоро будут перемены, но давайте без разрушений», — призывает астролог.

Важным астрологическим событием до конца года станет полнолуние 30 декабря. Это будет последнее полнолуние в 2020 году и пройдет оно по оси Рак-Козерог. Козерог символизирует внешний праздник, а Рак означает внутренние обиды. По мнению астролога, это говорит о том, что пока идет подготовка к празднику, многие будут сконцентрированы на старых обидах и деструктивных страхах.

«Лучше достать какие-то свои непроработанные страхи, блоки, установки. И уже в уходящем году с ними тет-а-тет поговорить», — посоветовала Эвелина Соболева.

По словам астролога, страхи и стереотипные установки лишают людей полноты ощущений. У каждого много страхов. Но страхам, которые могут «подняться» в это полнолуние, нужно шагнуть на встречу, считает Соболева. Она предлагает представить, что будет, если самое страшное случится. Вполне возможно, что большинство страхов окажутся надуманными, и именно в это полнолуние станет понятно, насколько лишними были переживания. В полнолуние нужно последить за собой и своими эмоциями, заключила астролог.