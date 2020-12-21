Появится третий лишний — любовный гороскоп на 22 декабря

Сегодня вашу пару попытаются разлучить. Смотрите в оба.

Овен ‌‌

Для некоторых Овнов в этот день будет крайне важным ощущение защищенности, которое подарит им поддержка любимого человека. Это принесет вам душевное спокойствие и уверенность в вашем союзе. У одиноких Овнов состояние дел в разных сферах напрямую повлияет на устройство личной жизни.

Телец

Астрологические тенденции дня несут с собой повышение активности во взаимодействии с объектом вашей симпатии. Многих Тельцов это подтолкнет к проявлению интереса к внутреннему миру партнера. Если вы пока одиноки, уделите внимание ближайшему окружению.

Близнецы

Не исключено, что в этот день Близнецы остро захотят перемен и ради воплощения в жизнь мечтаний выйдут за рамки привычных решений. Главное – преодолеть сомнения. Если вы пока не встретили любовь, постарайтесь отказаться от ожидания и действуйте активнее.

Рак ‌‌

Некоторые Раки в личной жизни могут проявить непоследовательность: то начнут активно действовать, то отступят назад, предпочитая привычные отношения с объектом своей страсти. Если вы пока одиноки, смелее идите на штурм неприступного потенциального партнера.

Лев ‌‌

Личная жизнь некоторых Львов в этот день может быть омрачена ссорами, размолвками, агрессивными выпадами со стороны партнера. Причиной этого может стать ваша тяга к романтическим отношениям на стороне. Одиноких Львов ждет досадное недоразумение, которое сорвет их планы.

Дева ‌‌

Звезды подсказывают, что Дев ожидает усиление чувственности, нежные и страстные чувства. Вместе с тем есть риск того, что увлеченные своими переживаниями, Девы не будут считаться с потребностями второй половинки. Одиноким Девам выпадет шанс встретить любовь всей своей жизни.

Весы ‌‌

Сегодняшний день чреват для некоторых Весов ухудшением взаимоотношений с любимым человеком. Драматичность этой ситуации в том, что даже довольно безобидный пустяк способен стать причиной краха отношений. У одиноких Весов может появиться тайный поклонник.

Скорпион

Не исключено, что Скорпионы попадут под власть депрессивного настроения. Звезды рекомендуют взять себя в руки и постараться предпринять меры, направленные на предупреждение возможных проблем с пассией. Одиноким Скорпионам может внезапно нанести визит потенциальный партнер.

Стрелец

Нельзя сказать, что Стрельцы будут полностью избавлены от любовных проблем, однако дела их пойдут успешнее. Вы можете почувствовать приближение перемен к лучшему, что вызовет подъем духа. Если вы пока одиноки, взвесьте свои шансы на завоевание пассии.

Козерог

Постарайтесь не удивляться, если ваши эксперименты с имиджем вызовут бурные чувства нежности и страсти у любимого человека как в первые дни вашего романа. Одиноким Козерогам желательно дать волю своей фантазии. Это поможет появлению новых идей относительно знакомств и флирта.

Водолей

Астрологические тенденции этого дня могут спровоцировать появление у некоторых Водолеев скрытых страхов и комплексов, связанных с личной жизнью. Одинокие Водолеи стоит ограничить общение с противоположным полом и держаться более независимо.

Рыбы ‌‌

Текущее положение планет говорит, что вашему любимому человеку сегодня придется вести за вас борьбу со своими соперниками. Одинокие Рыбы будут особенно привлекательны внешне, и это притянет к ним еще больше заинтересованных взглядов противоположного пола.