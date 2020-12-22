Звезды обещают много денег — финансовый гороскоп на 23 декабря

Сегодня стоит больше работать, и Вселенная отблагодарит нас кругленькой суммой.

Овен ‌‌

У Овнов в первой половине дня будет неблагоприятной время для обмена опытом и служебных командировок. В это время вы будете склонны недооценивать степень важности профессиональных познаний. Вторая половина дня благоприятствует карьерному продвижению. Вам могут предложить занять боле высокую должность, хотя в зарплате будет небольшая прибавка.

Телец

В первой половине дня Тельцам предстоит много и упорно работать, однако вознаграждение за проделанный труд может оказаться меньше, чем вы ожидаете. Также в это время могут задержать оплату за выполненную ранее работу. Вторая половина дня складывается исключительно удачно для интеллектуальной деятельности. Это положительно отразится на деловых контактах.

Близнецы

У Близнецов первая половина дня во многом будет соткана из противоречий. Прежде всего, это относится к вашим инициативам. С одной стороны вас будет сильное желание как то проявить себя и действовать самостоятельно. С другой стороны практически все ваши инициативы могут сталкиваться с серьезными препятствиями. Вторая половина дня потребует от вас быстроты реакции.

Рак ‌‌

У Раков в первой половине дня могут возникнуть осложнения при выполнении текущей работы. Может произойти технический сбой и какое-то время придется потратить на его устранение. Также, у вас могут испортиться отношения с кем-то из коллег, и это негативно отразится на результатах. Вторая половина дня складывается удачно для консультантов сетевого маркетинга.

Лев ‌‌

В первой половине дня звезды не советуют Львам браться за новые дела. В целом в это время может неудачно пойдет любая творческая работа. А попытки что-либо усовершенствовать могут с треском провалиться, и потраченное на них время будет израсходовано впустую. Вторая половина дня складывается успешно для выполнения практически любой текущей работы.

Дева ‌‌

Девам в первой половине дня лучше оставить свои мечты и планы относительно карьерного продвижения. Без крайней необходимости лучше не пересекаться с начальством и не привлекать к себе постороннего внимания. Вторая половина дня складывается успешно для любых форм творческой реализации личности. Можно публиковать в интернете резюме.

Весы ‌‌

У Весов в первой половине дня будет много контактов. Вам сложно будет правильно определить, какая информация вам полезна, а что вредно или, по крайней мере, бесполезно. Старайтесь не браться сразу за много дел. Вторая половина дня благоприятна для улучшения условий труда на рабочем месте.

Скорпион

Скорпионам в первой половине дня звезды советуют аккуратнее обращаться с деньгами. Возможно, вам будет казаться, что именно сейчас настало время для каких-то важных покупок. Однако на самом деле это может оказаться пустой тратой средств. Вторая половина дня связана с активизацией деловых контактов, которые будут проходить весьма успешно.

Стрелец

Стрельцам в первой половине дня, возможно, придется сталкиваться с препятствиями на пути к реализации своих намерений. Постарайтесь обходить потенциально конфликтные ситуации при обслуживании клиентов, гасите конфликты с самом их начале. Вторая половина дня складывается благоприятно для роста доходов и повышения уровня профессионального мастерства.

Козерог

У Козерогов в первой половине дня часто могут возникать осложнения при выполнении текущей работы. Возможно, вы будете излишне загружены работой, и вам трудно будет справиться с делами. Вторая половина дня добавит вам энергии, и вы почувствуете, будто у вас открывается второе дыхание. Это хорошее время для активной самостоятельной профессиональной деятельности.

Водолей

Водолеи любят экспериментировать и придумывать что-нибудь новенькое. Однако сегодня в первой половине дня звезды советуют вам делать только ту работу, которую вы хорошо знаете. Поиск новых путей и методов в профессии не всегда бывает успешным и сейчас на это лучше не расходовать времени и сил. Вторая половина дня благоприятствует любым видам дополнительной подработки.

Рыбы ‌‌

У Рыб в первой половине дня могут ухудшиться отношения с начальством. Внезапный визит начальства на ваше рабочее место может выявить ряд нарушений. Не исключены административные взыскания и штрафные санкции. Старайтесь не давать повода начальству для недовольства, и тогда вторая половина дня может оправдать ваши самые смелые ожидания.