Слушайте друг друга — любовный гороскоп на 23 декабря

Отношения, наконец, начинают налаживаться. Главное — не испортить все одним неверным словом.

Овен ‌‌

Многие Овны получат возможность подумать над способами улучшения отношений, получить новый опыт и понять, есть ли смысл в их продолжении. Сегодняшний день может ознаменоваться приходом в жизнь одиноких Овнов сильных, глубоких и, главное, взаимных любовных чувств.

Телец

Тельцам этот день не принесет важных событий, все будет идти своим чередом. Если и будут возникать проблемные ситуации, то для их решения не придется прилагать много усилий. Ряды поклонников одиноких Тельцов пополнятся новыми представителями противоположного пола.

Близнецы

Советы близких друзей в отношении личной жизни Близнецов придутся для них очень кстати, даже если они под влиянием астрологических факторов не сразу согласится с ними. Если вы пока одиноки, постарайтесь держать некоторую дистанцию с потенциальными избранниками.

Рак ‌‌

Ракам личная жизнь не принесет особых сюрпризов, не столкнет с серьезными проблемами, однако постарайтесь быть более внимательным к настроению любимого человека. Одиноким Ракам есть смысл уделять основное внимание отношениям, рассчитанным на долгосрочную перспективу.

Лев ‌‌

Сегодня Львы обратят более пристальное внимание на поддержание гармоничных отношений со своей пассией, и поймут, что забота о партнере может быть приятным занятием. Объектом интереса одиноких Львов станет человек, имеющий более высокий социальный статус.

Дева ‌‌

У некоторых Дев могут с новой силой заявить о себе прежние проблемы со второй половинкой, но вы, скорее всего, перестанете мириться с их существованием. У одиноких Дев возможна встреча со старыми знакомыми, отношения с которыми приобретут новый характер.

Весы ‌‌

Не исключено, что личная жизнь Весов будет полна неожиданных ситуаций, к которым они могут отнестись не слишком доверчиво и доброжелательно. Сегодняшний день станет для одиноких Весов временем блистательных побед над сердцами потенциальных спутников.

Скорпион

Постарайтесь воспользоваться щедрыми возможностями в отношениях с объектом вашей страсти, которые посылают вам в этот день планетарные влияния. Иначе впоследствии вы можете сожалеть об этом. Одинокие Скорпионы находятся в гуще интересных и ярких событий.

Стрелец

Большинство замыслов относительно объекта вашей симпатии Стрельцам удастся реализовать весьма успешно. Однако для этого вам необходимо использовать весь имеющийся потенциал опыта и сил. Если вы пока одиноки, постарайтесь сделать правильный выбор среди поклонников.

Козерог

Личная жизнь Козерогов в этот день не будет отмечена какими-то неприятностями. Напротив, прошлые конфликты с любимым человеком имеют все шансы быть успешно разрешенными. Одинокие Козероги могут спонтанно начать поиски второй половинки.

Водолей

Звезды подсказывают, что сегодня отсутствие взаимопонимания с партнером исчезнет из жизни Водолеев, и вы с объектом вашей страсти наконец-то услышите друг друга. Если вы пока одиноки, флирт и романтическое приключение надолго поднимут вам настроение.

Рыбы ‌‌

Для многих Рыб это день будет временем тишины, умиротворенности и спокойствия в любовных отношениях. Воспользуйтесь этим временем, чтобы укрепить ваш романтический союз. Одинокие Рыбы почувствуют внутреннее напряжение из-за необходимости противостоять обстоятельствам.