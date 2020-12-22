Боремся с кризисом — гороскоп на 23 декабря

9-10 лунные сутки. Сегодня напряженно аспектированная Луна в Овне повышает уровень агрессии, всюду создает опасные и (или) конфликтные моменты.

Вредна пассивность, но не всякая трата физической и эмоциональной энергии продуктивна. Лучше потратить силы на преодоление кризиса, защиту достижений, исправление грубых и явных уязвимостей. В таких целях могут быть оправданы лихачество, риск и авантюризм. Не рекомендуются попытки «вернуть вчерашний день» (отомстить, отыграться любой ценой). Не время для активного наступления, ключевого необратимого начинания. В любом деле важны меры предосторожности и хорошая реакция.

Овен ‌‌

Сегодня Овны рискуют пострадать из-за собственного поведения: оно может быть излишне вызывающим, импульсивным или агрессивным. Звезды советуют контролировать свои порывы и не вести себя воинственно там, где этого от вас уже не требуется. Не стоит приступать в эти сутки к новым делам: сегодняшний настрой вряд ли будет гармонировать с задачами, которые они вам ставят. Не помешают меры против травм.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам соблюдать осторожность даже в мелочах. Любые приключения, инициативы, хитроумные ходы чреваты неприятностями, от обострения скрытых недомоганий до поломок и проблем с властями. Уязвим личный и совместный бизнес. Могут подвести партнеры, активизироваться тайные враги. Стоит поставить границы своей активности, реже включаться в чужие дела и прибегать к чужой помощи.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам быть осторожнее самим и критичнее в выборе компании. В группе риска - Близнецы, имеющие друзей-авантюристов и бунтарей, опасную профессию (бизнес), экстремальное хобби. Велика вероятность пострадать вместе с коллективом. Ввязаться в приключение и нажить себе неприятности могут Близнецы, занимающие активную социальную позицию и участвующие в массовых акциях.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам лучше не спорить с начальством, с агрессорами, носителями силы и представителями власти. Конфликтная обстановка дня может негативно отразиться на карьере, жилищных делах и значимых отношениях. Звезды подсказывают, что для решения оставшихся застарелых проблем появился более гуманный путь - через привлечение коллективного мнения или нового закона вместо использования личных связей.

Лев ‌‌

В этот день звезды советуют Львам бросить силы на самый трудный (в данный момент) фронт работ. Энергии и азарта для этого у большинства Львов будет достаточно. Вдобавок, многие Львы смогут рассчитывать на свободу действий. Исчезнут некоторые старые помехи - например, прежний моральный прессинг или системный контроль. Появится шанс продемонстрировать личную квалификацию и практическое мастерство.

Дева ‌‌

Сегодня звезды советуют Девам быть смелее и оперативно доводить начатое до конца. Приветствуется быстрая реакция, а в некоторых случаях - доля авантюризма и риска. Эти качества станут дополнительным плюсом к вашей служебной истории и помогут вам продвинуться в выбранном деле (сейчас или в перспективе). Если вам претит бессмысленное лихачество, можно успокоить себя привычными мерами безопасности.

Весы ‌‌

В эти сутки Весам предстоит учесть знакомые особенности чужого темперамента, не всегда мирные и конструктивные. В зависимости от ситуации, вы можете столкнуться с импульсивностью, мстительностью, ревностью или спортивным азартом. Партнер может излишне активно развить поданную вами инициативу, с риском для вашего общего проекта. Противник способен пустить в ход «ядерное оружие», например, угрозы.

Скорпион

Сегодня Скорпионам сулят беспокойство даже позитивные ситуации. Возрастает риск производственных и других травм, разногласий с коллегами, попутчиками, сервисами и персоналом, ранений при работе острыми и горячими инструментами, болей при медицинских процедурах, осложнений при контакте с животными, проблем при оказании срочных услуг. Снизят любые риски быстрота, мастерство, смелость и ловкость.

Стрелец

Сегодня Стрельцы энергичны, что очень кстати: день препятствует легкой победе и заставляет побороться за результат. Многим Стрельцам придется преодолеть препятствие, созданное судьбой (или ими самими) в прошлом, на что и уйдет часть их энергии. Барьеры лишь подстегнут ваш азарт, но звезды все же предостерегают вас от решающего выступления. Лучше использовать этот день для тренировок и репетиций.

Козерог

Для Козерогов это конфликтный и опасный день. Многие Козероги поддадутся желанию мести, реванша или захотят любой ценой исправить ошибку. Звезды предостерегают вас от реакции на триггеры прошлого и борьбы «не на жизнь, а на смерть» за устаревшие ценности. Не будет напрасной тратой сил лишь защита своей территории и достижений. Не лучший момент для начинаний и интенсивных тренингов в новом ключе.

Водолей

Сегодня на пути Водолеев легко возникают барьеры, уходящие корнями в прошлое. Возможны поломки, конфликты, опасные приключения, тайный вред. Препятствия могут выглядеть как роковые знаки судьбы. Звезды советуют вам учитывать их, но не поддаваться мнительности. В данный момент вам лучше принять меры предосторожности (например, отменить поездку), но не стоит отказываться от своих планов на будущее.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды предостерегают Рыб от финансовых и деловых приключений. Вплоть до ночи рискованны любые сделки (особенно, если вы используете для них старые схемы). Не стоит активно применять и новые алгоритмы ведения дел, так как в них могут содержаться критичные недоработки и скрытые уязвимости. Не рекомендуется открывать бизнес, подписывать договор о купле-продаже, совершать обменные операции.