Астролог рассказал, что будет с туризмом в 2021 году

Следующий год станет прорывом для сферы туризма в некоторых регионах России, в их число войдет и Крым. Такой прогноз озвучил ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.

"В следующем году станет популярным внутренний туризм. Если раньше многие ездили в Турцию, то теперь будут искать собственное побережье теплого моря. Ожидается очень большой наплыв туристов в тех регионах, где их готовы принять, в том числе это касается и Крыма", - отметил он.

По словам астролога, уже к лету следующего года сфера услуг будет снова разблокирована, оживится курортный бизнес. Позитивное влияние планет скажется и на сфере туризма ряда других стран.