Что ждет Тельцов в 2021 году

Вам везет: дела складываются лучше некуда, а количество сбережений стремительно растет.

Причем в этот раз не только благодаря зарплате — вы сами создаете новые источники дохода. Причем весьма успешно.

Перемены коснутся и внешности: в 2021-м году вас потянет на эксперименты. Захочется сделать новую стрижку, сменить гардероб и даже решиться на пластическую операцию. Вините Луну в третьем доме, это она так сильно влияет на самооценку. Но к концу года ее влияние ослабнет, и вы вновь подружитесь со своим телом.

Ставьте все на цифру 7 — это счастливое число 2021-го года. Планируйте важные события 7-го и используйте эту цифру в новых начинаниях — вам обязательно повезет. К слову о начинаниях, у многих мужчин-Тельцов появится жгучее желание реализовать себя в чем-то новом: выучить иностранный язык, купить яхту или покорить вулкан. Дерзайте!

В начале года лучше не брать кредитов и не занимать крупных сумм: ближе к весне могут возникнут неожиданные трудности с деньгами. И хотя к лету ситуация наладится, все же иметь подушку безопасности куда спокойнее, чем каждый раз переживать, как же вернуть долг.

Любовный гороскоп для Тельцов на 2021 год

И хотя 2021 вряд ли назовешь годом любви, все же семья будет играть большую роль в вашей жизни. Родные поддержат, когда будет казаться, что весь мир против вас.

Одиноким Тельцам придется постараться, чтобы завести новые знакомства — символ года, Бык, очень консервативен, поэтому впускать в жизнь новых людей будет не так просто. Зато, если получится, они сильно изменят вас изнутри.

Финансовый гороскоп для Тельцов на 2021 год

В начале года придется непросто, зато уже летом откроются новые источники дохода и деньги польются рекой. Главное — продержаться. И — в приступе эйфории не спустить все заработанное на все прелести роскошной жизни. Лучше отправляйтесь в отпуск или купите то, о чем давно мечтали. Уже осенью у вас появится новая цель, для которой понадобится немало денег. Поэтому либо сейчас, либо никогда.

Гороскоп здоровья для Тельцов на 2021 год

У вас очень крепкое здоровье, да и Венера — ваш покровитель — дает вам достаточно энергии, чтобы вы легко расправлялись со всеми болячками. Это хорошо, но все же не значит, что нужно полностью забивать на свое состояние. Проходите медосмотры хотя бы пару раз в год и сдавайте анализы. И не забудьте записаться к отоларингологу: уши и горло — ваши слабые места.