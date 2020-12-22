Астролог рассказал, в какие дни автомобиль не будет слушаться

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 21 по 27 декабря.

Понедельник — день зимнего солнцестояния не слишком благоприятен для вождения автомобиля. Это время желательно провести спокойнее, отвлекаясь лишь на самые необходимые обязанности.

Вторник и среда видоизменяют характер напряженности. С одной стороны, будет энергия и необходимость для поездок, а с другой стороны, не стоит ехать в места, где возможны большие скопления машин, пробки.

Четверг и пятница благоприятны для ухода за авто, как внутри салона, так и снаружи, для замены лампочек, масла, фильтров.

Суббота и воскресенье — относительно удачные дни для управления автомобилем, лишь поздно вечером в воскресенье повышены риски из-за нарушений ПДД со стороны спешащих или невнимательных водителей.