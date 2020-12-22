Приметы на 22 декабря: что нельзя делать в день Анны Темной

На Руси праздник называли Анна Зимняя или Анна Темная, поскольку именно этот день считался самым темным в году — зимним солнцестоянием.

После 22 декабря день начинал прибывать, солнце символически начинало побеждать тьму (в 2020 году солнцестояние произошло днем ранее, 21 декабря, так что день зачатия святой Анны уже немного дольше предыдущего).

Согласно Писанию, благочестивые Анна и Иоаким всю жизнь молили бога, чтобы он даровал им ребенка, но этого все не происходило. Когда они уже были в преклонных годах, им явился ангел и возвестил рождение дочери. Счастливые супруги обещали отдать дитя в храм для воспитания и служения богу. Через девять месяцев после знамения Анна родила девочку, будущую Богородицу.

Женщины в этот день молились святой Анне об избавлении от бесплодия. Также 22 декабря стремились обезопасить беременных, их избавляли в этот день от любой работы, они не разжигали огня и не выходили из дома. Вообще в этот день старались больше времени провести в доме, не выходя наружу или, по крайней мере, со двора. Беременные молились о легких и благополучных родах.

По приметам, если «на Анну» выпавший снег лежит вплотную к изгороди, то будущий год будет неурожайным. Если между наметенным слоем снега и забором есть промежуток, то урожай будет хорошим. На то же указывал и иней на деревьях.