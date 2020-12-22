Как задобрить символ 2021-го в первые дни года

2021 год будет годом белого металлического быка.

В восточном гороскопе это животное трудолюбиво, но при этом ценит уют, комфорт, семью и трудолюбие. Будущий год должен быть более спокойным и размеренным, по сравнению с предыдущим. Чтобы он прошел без потерь и одарил человека богатством, нужно не только правильно встретить Новый год, но и достойно провести первые дни 2021.

Оставайтесь в кругу семьи

Шумные вечеринки и гуляния быку не по душе. Он любит спокойствие и доброжелательную атмосферу. Этот год рекомендуют встретить в кругу семьи, и с домочадцами провести первый день. Не обязательно постоянно находиться дома. Главное – провести время вместе.

Покажите трудолюбие

Заставьте себя немного потрудиться в первый день года быка, пока вы не вышли из рабочего режима. Не обязательно что-то делать по работе – достаточно не проваляться целый день на диване за просмотром фильмов. Вы можете убраться в доме после праздника или помочь своим родственникам и друзьям.

Планируйте

Первая половина года быка должна быть продуктивной, а во второй стоит заняться свои здоровьем. Чтобы новый символ года принес вам богатство, он должен видеть, что вы готовы хорошо поработать. Если вы задумываетесь над тем, чтобы увеличить уровень своего дохода, начните планировать, как и что вы будете делать. Кроме того, рекомендуется поставить себе цель в виде определенной суммы, которую вы хотите заработать к назначенной дате.

Не стоит забывать о планировании своего бюджета хотя бы на ближайший месяц. Во время праздничных дней люди делают много необдуманных трат, но так относиться к деньгам не стоит. Выделите себе определенную сумму на спонтанные покупки и на жизнь.

Очистите квартиру от хлама

Бык любит чистоту и порядок, поэтому нужно не только убраться, но и сделать ревизию своих вещей. Избавьтесь от одежды, которую вы давно не носите – отдайте нуждающимся или на переработку. Уберите хлам из квартиры, который лежит мертвым грузом – лучшим решением будет его продажа, так как бык любит предприимчивых людей, которые не сорят деньгами.

Алевтина Кузнецова